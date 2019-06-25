Вишневый овраг в Самаре затопило «Кока-Колой»
25 июня 2019 10:21
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Железнодорожная платформа «Вишневый овраг» в Самаре затоплена сточными водами предприятия ООО «Кока-Кола Эйч-Би-Си Евразия». Об этом сообщил вчера, 24 июня, в своем твитере первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
Так он ответил на жалобы жителей поселка Зубчаниновка, которые до этого неоднократно обращавшихся с жалобами на подтопление платформы под Ракитовским мостом, пишет СО ОНЛАЙН.
«Виновник излива стоков — ООО „Кока-Кола Эйч Би Си Евразия“. Меры не принимает, — буквально заявил г-н Василенко. — О привлечении его к ответственности направлен запрос в Росприроднадзор. Завтра состоится выездное совещание на месте».
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