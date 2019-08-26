В Тольятти зафиксировали загрязнение воздуха
26 августа 2019 13:51
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По данным, опубликованным "Приволжским УГМС", в Комсомольском районе Тольятти содержание формальдегида в воздухе превысило норму.
Лабораторные наблюдения зафиксировали отклонение от нормы 22 августа. В дневные часы содержание формальдегида превысило норму в 1,7 раза, в вечерние часы концентрация вещества превышала норму в 1,1 раза, сообщает ГТРК Самара.
Фото: pixabay.com
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