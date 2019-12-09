В Самарской области зима пока будет напоминать весну

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Сегодня, 9 декабря в Самаре потеплеет до +2 градусов. Облачно. Без существенных осадков. Местами на дорогах гололедица. Такая же погода сохранится во вторник и в среду.А днем в четверг, 12 декабря, синоптики прогнозируют -2...-7 °C, сообщает Приволжское УГМС.По сведению Гидрометцентра России в первой декаде декабря средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 3º.