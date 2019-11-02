В Самарской области хотят поддержать эко-волонтеров
2 ноября 2019 10:43
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Депутат Самарской губернской думы Денис Волков предложил предусмотреть в областном бюджете поддержку эко-волонтерам. О необходимости финансово стимулировать активистов он заявил 1 ноября на форуме «Хранители природы», который прошел в стенах губдумы. На мероприятии собралось около 400 участников: волонтеры, эксперты, представители федерального добровольчества и минприроды РФ, пишет СО ОНЛАЙН.
На четырех дискуссионных площадках участники форума обсуждали экологические проблемы — состояние лесов губернии, водных ресурсов, экологическое воспитание и развитие экотуризма. Вырабатывались пути решения, а также идеи по улучшению ситуации. Так, во время дискуссий, участники отметили недостаточное внимание профильных министерств к такой проблеме, как повышение лесистости Самарской области. Например, очень остро ситуация обстоит в Тольятти, где до сих пор не восстановлены леса, выгоревшие во время пожаров в 2010 году.
Роль добровольцев в вопросе охраны природы, по мнению участников форума, очень высока. «В регионе есть много молодых людей, неравнодушных к экологическим проблемам. Готовых не только помогать в патрулировании лесов и рек, проводить субботники, но и реализующих собственные, достаточно масштабные эко-проекты. То, что на сегодняшнем мероприятии был аншлаг, говорит о высокой вовлеченности молодежи в экологическую проблематику. Считаю, что ребят надо стимулировать и оказывать им организационную поддержку не только со стороны социально-ответственных компаний, но и на областном уровне. Я планирую выйти с этой инициативой, как депутат», — прокомментировал Денис Волков.
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