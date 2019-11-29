Студентов техникумов и колледжей Самарской области приглашают к участию в квесте “Другая планета”
29 ноября 2019 12:43
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Студентов колледжей, техникумов и других средних специальных учебных заведений региона приглашают принять участие во всероссийском квесте “Другая планета”. Квест направлен на погружение студентов в мир «зеленых» профессий, формирование экологического мышления и навыков, которые будут полезны для их будущей жизни и карьеры.
Для участия необходимо собрать команду единомышленников, зарегистрироваться на http://квестдругаяпланета.рф и выполнить 30 заданий по актуальным темам: снижение экоследа, сохранение биоразнообразия, устойчивое лесопользование, водосбережение, энергоэффективность, ответственное обращение с отходами, «зеленые» профессии будущего и другие.
Участников ждет образовательная программа - онлайн-курс по управлению рисками стихийных бедствий, а также вебинары с представителями «зеленых» профессий из разных индустрий и сфер деятельности, Единые дни действий, цель которых формирование экопривычек и развитие навыков будущего.
«В рамках квеста ребята получат уникальные навыки. Мы уверены, что этот опыт поможет им при трудоустройстве. В скором времени именно люди с экологическим мышлением будут строить “зеленую” экономику будущего. Это будет способствовать не только социальному росту, но и снижению антропогенного воздействия, а значит, достижению гармонии человека и природы», – говорит Анна Евина, координатор проектов WWF России.
«Каждый день мир стремится к экономическому развитию, и в этом движении мы должны помнить о единстве человека и природы. Претворяя в жизнь свою миссию содействия росту и экономическому прогрессу во всем мире, Citi ответственно относится к вопросам влияния бизнеса на окружающую среду. Фонд Citi совместно с WWF России реализует данную программу, потому что мы верим, что развитое экологическое мышление должно являться неотъемлемой частью экономики будущего», – сказала Анна Самохвалова, руководитель департамента по связям с общественностью Cитибанка.
По итогам прохождения квеста 10 команд-лидеров будут приглашены к участию в общероссийском слете победителей в Москве весной 2020 года. Их ждут образовательные тренинги, мастер-классы, а также мини-стажировка в организациях-партнерах квеста. Члены 20 лучших команд будут награждены полезными экопризами.
Квест проводится по инициативе WWF России и фонда Citi (Citi Foundation) при поддержке движения ЭКА и продлится до 15 апреля 2020 года.
В 2018-2019 году в первой волне квеста “Другая планета” приняли участие 1600 участников из 172 студенческих команд из 60 российских регионов.
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