Greenpeace выпустил рейтинг загрязнителей берегов Самарской области
5 ноября 2019 13:41
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Жители Самарской области приняли участие во всероссийском проекте Greenpeace и портала “Такие дела” — пластиквотчинге. Они обследовали берега водных объектов, чтобы узнать, какие виды мусора больше всего загрязняют природные территории. За 15 проверок удалось собрать, посчитать и рассортировать по категориям 12052 фрагмента мусора, 47,8% из них оказались пластиком.
Из всего собранного пластика 92,4% предназначалось, чтобы использовать всего один раз.
В топ-10 одноразовых пластиковых загрязнителей берегов Самарской области попали: окурки, кусочки пластика (включая поролон и провода),
небольшие пластиковые пакеты и мягкие пачки от продуктов, бутылки из-под напитков, влажные салфетки, крышки от напитков, стаканчики для напитков и крышки от них, фасовочные пакеты, пакеты-майки и кольца от крышек.
В Самаре волонтер Greenpeace организовал шестидневный поход по Самарской луке и вместе с единомышленниками провёл 10 пластиквотчингов.
Данные из Самарской области эксперты Greenpeace использовали, чтобы составить итоговый список главных загрязнителей российских берегов.
Результаты пластиквотчинга и летних экспедиций Greenpeace лягут в основу перечня одноразовых пластиковых товаров, тары и упаковки, которые организация предложит законодательно ограничить в России.
За полтора месяца к пластиквотчингам присоединились сотни людей по всей стране. Школьники, студенты, участники экологических движений, сотрудники компаний провели почти триста проверок в 171 населённом пункте (61 регион) от Калининграда до Камчатки. Больше всего пластиквотчингов прошло в Московской (25) и Новосибирской (22) областях, Санкт-Петербурге (18).
Участники проверок изучали пластиковое загрязнение на берегах Белого, Балтийского, Черного, Охотского, Японского морей и Тихого океана (Авачинский залив). Также пластиквотчинги проходили на берегах крупнейших российских рек: Ангаре, Волге, Доне, Енисее, Иртыше, Лене, Оби и Оке.
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Комментарии
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