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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Экоурок «Наш дом. Ничего лишнего» проведут в школах Самарской области

4 октября 2019 09:36
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Экоурок Наш дом. Ничего лишнего проведут в школах Самарской области
Учителя могут провести урок, бесплатно скачав материалы.

Учителей региона приглашают присоединиться к проведению всероссийского экологического урока «Наш дом. Ничего лишнего». Цель урока - познакомить школьников с тем, как обустройство дома и бытовые привычки влияют на благополучие планеты и всех ее обитателей, и мотивировать на экологически грамотное поведение в повседневной жизни. Проект реализуется компанией ИКЕА в партнерстве с движением ЭКА.

Благодаря уроку школьники узнают, откуда в наших домах берется вода, электричество и разные предметы, как жить по принципу «ничего лишнего» и обращаться с вещами, чтобы они служили долго и не превращались в мусор. В ходе игрового задания младшие школьники узнают, какие ежедневные привычки помогают сохранить природные ресурсы, чистоту воды, воздуха и почвы. А старшеклассники исследуют преимущества рационального использования природных ресурсов и примерят на себя роль консультантов по разумному подходу, помогающих людям, которые хотят позаботиться о себе, своем доме и о планете.

Учителя могут провести урок, бесплатно скачав материалы на сайте нашдомпланета.рф. Специальной подготовки для его проведения не требуется. После регистрации педагоги получат доступ к двум комплектам материалов – для младших и для средних-старших классов. Каждый комплект включает методическое пособие и видеогид для подготовки занятия, красочную анимированную презентацию, набор материалов для выполнения интерактивных игровых заданий и складную книжку-памятку с полезными советами. Занятие для детей также могут провести родители и волонтеры.

«С каждым годом нехватка ресурсов на планете становится все более заметной, и человечеству становится понятно, как важно заботиться об окружающей среде. Спасение планеты состоит из тысяч маленьких поступков миллионов обычных людей. В том числе людей будущего – детей, - говорит Наталья Бенеславская, руководитель отдела по устойчивому развитию ИКЕА. - Мы хотим, чтобы самые маленькие жители нашей страны не только понимали важность этого вопроса, но и знали, как они могут повлиять на ситуацию в своей ежедневной жизни. Для этого мы создали простой и понятный обучающий материал, благодаря которому спасение природы станет приятной привычкой».

После проведения урока все учителя, приславшие отзыв с фотографиями о проведенном занятии, получат почетный диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы.
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Комментарии



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