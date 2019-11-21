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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Синоптики Тольятти прокомментировали ожидание «розовой зимы»

21 ноября 2019 13:41
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Синоптики Тольятти прокомментировали ожидание розовой зимы
Общий прогноз на зимний период имеет достоверность от 50 до 70%

Со вчерашнего дня, 20 ноября, в Самарской области наступила климатическая зима, и возврата к плюсовым температурам, скорее всего, уже не будет. Как передает TLTgorod, об этом сообщила директор тольяттинской гидрометобсерватории Надежда Карпасова, сделав также ориентировочный прогноз на зиму.
По словам Надежды Ивановны, общий прогноз на зимний период имеет достоверность от 50 до 70%, поэтому погрешность не исключена.

«Интернет и сети пестрят сообщениями о «розовой зиме», - пояснила Карпасова. – «Розовая зима» означает, что на синоптических картах аномальные положительные температуры в плюсовую сторону отражаются розовым цветом. Пока предполагается, что зима будет теплее обычного. Но это не значит, что зацветут вишневые сады и первоцветы».
Напомним, Гидрометцентр России пообещал для нашего региона относительно мягкую зиму со средней дневной температурой около -10 градусов по Цельсию в декабре, несколько более холодными январем и февралем и ранней весной.
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