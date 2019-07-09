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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Речфлот и Росрыболовство должны готовиться к низкой воде в Волге в ближайшие месяцы

9 июля 2019 13:53
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Речфлот и Росрыболовство должны готовиться к низкой воде в Волге в ближайшие месяцы
На 4 июля водохранилища работали в штатном режиме, были наполнены на 88% от полезного объема.

Росгидромет предупредил: приток воды в большинство водохранилищ Волго-Камского каскада будет низким — на 20-60%. Сообщение с таким прогнозом распространил официальный сайт Росводресурсов, информируя о результатах очередного заседания межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ. Обсуждался вопрос установления режимов работы водохранилищ на период до 10 августа.

Согласно релизу, на 4 июля водохранилища работали в штатном режиме, были наполнены на 88% от полезного объема. В то же время участники совещания отметили «необходимость незамедлительного планирования и принятия мер Росморречфлотом, Росрыболовством и субъектами РФ», чтобы предотвратить нештатные ситуации на участках внутренних водных путей, объектах рыборазведения и водообеспечения населения, которые лимитируют судоходство. Более подробной информации на этот счет не представлено.

Уровни воды в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах уже второй месяц находятся на отметке, почти на метр ниже прошлогодних значений. Эти данные содержит график сайте Приволжского гидрометцентра, пишет СО ОНЛАЙН.
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