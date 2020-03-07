В районе стадиона "Самара Арена" будет построена еще одна дорога
7 марта 2020 18:49
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Строительство этой дороги обсуждалось на публичных слушаниях. Горожане одобрили проект.
В результате будет построена дорога недалеко от пересечения с улицей Арена 2018 на Волжском шоссе.
Точнее, она будет проложена от дома Волжское шоссе 101 до самого Волжского шоссе. Сейчас на этом месте растет лес, передает samarskie-voditeli.ru.
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Комментарии
Благоустройство региона
7 марта 2020 18:49
Строительство этой дороги обсуждалось на публичных слушаниях. Горожане одобрили проект. Благоустройство региона
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