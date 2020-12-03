В Самарской области хотят восстановить уникальную мельницу XIX века

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В селе Бариновка в Нефтегорском районе Самарской области, существует уникальный объект - ветряная мельница. Её построили ещё в 1848 году, но в настоящий момент, в силу того, что ей давно никто не занимался, мельница потихоньку разрушается.

Проблему сохранения мельницы обсуждали на приёме граждан, который провёл депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Строение недавно поставили под охрану как памятник архитектуры, а теперь необходимо найти средства на его восстановление.

Соответствующий опыт работ имеют мастера из Нидерландов, которые знамениты своими ветряными мельницами. Деньги на реконструкцию мельницы планируют найти при помощи меценатов, сообщает ПроГородСамара.

Фото pixabay.com