В Самаре станет больше цветов и деревьев
29 мая 2019 17:57
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Напомним, с 2016 года в Самаре действует муниципальная программа «Цветущий город» со сроком реализации до 2020 года. Глава города Елена Лапушкина дала поручение Департаменту городского хозяйства и экологии вновь проанализировать эту программу и сформировать дополнительные предложения по озеленению городских территорий.
После того, как сформированные предложения по увеличению зеленых и цветочных зон будут представлены главе города, их планируют обсудить с экспертным сообществом: ландшафтными дизайнерами, урбанистами, архитекторами, а также с городской общественностью.
Всего в 2019 году в Самаре запланировано высадить цветы на площади около 168 тысяч квадратных метров. Более половины из них уже украшают бульвары, скверы, парки и другие общественные пространства города.
Появятся и новые цветники с улучшенным ландшафтным дизайном за счет добавления в композицию многолетних цветов и кустарников. Помимо этого, в городе будет высажено 8,5 тысяч кустарников и более 2,5 тысяч деревьев, в том числе в ходе летнего благоустройства общественных пространств, которые горожане сами выбрали в результате рейтингового голосования в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», передает пресс-служба горадминистрации.
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