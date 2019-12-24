В Самаре состоялось открытие концертно-паркового комплекса со сценой в сквере имени Высоцкого

179

«Синергетика желания жителей привести в порядок свое общественное пространство и поддержка правительства позволила нам благоустроить эту площадку, - отметил Первый заместитель Главы Самары Максим Харитонов. - Уверен, что это место станет еще одной жемчужиной этого сквера и Самарского района».Концепцией было предусмотрено обновление уже полюбившегося горожанам общественного пространства, создание новой точки проведения культурно-массовых мероприятий и комфортного места для отдыха горожан и гостей города. При этом важную роль в благоустройстве играло сохранение сложившейся планировки сквера. Так, сцена остается на привычном месте, лишь разворачивается и теперь ориентируется на новый элемент – трибуны, пешеходные дорожки также сохраняют свое местоположение.В рамках благоустройства здесь выполнено устройство сцены и трибуны на 250 посадочных мест. Трибуны расположены таким образом, что под ними можно свободно пройти, а с верхнего яруса открывается обзор на весь сквер. Также в сквере установлены дополнительные точки освещения, витрины для размещения экспозиций, частично обновлена облицовка фонтана.«В Самарском районе - это первый реализованный проект по программе «СОдействие». Если сравнивать с другими городскими объектами, то на сегодняшний день он один из самых крупных и финансово емких с точки зрения привлечения средств от инициативных граждан и предприятия», - рассказал глава Самарского района Роман Радюков.В следующем году благоустройство сквера по проекту «СОдействие» продолжится. Так, обновление ждет детскую площадку, передает пресс-служба горадминистрации.