Я нашел ошибку
Главные новости: 
Решение принято Международной федерацией фехтования.
Наталья Журавлёва из Самарской области – лучший в мире судья по рапире 2019 года
После большого хоровода вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой детям вручили сладкие новогодние подарки.
Новогоднюю Елку полномочного представителя посетили около полутора тысяч детей из регионов ПФО
Вручая награду, губернатор отметил: Иван Николаевич Соловьев — опытный наставник, труженик, человек стратегических взглядов и настоящий государственник.
Дмитрий Азаров вручил знак Почётного гражданина области главе Клявлинского района Ивану Соловьеву
Свои письма Деду морозу написали более 3000 детей – это ребята из многодетных и приемных семей, а также воспитанники детских домов.
Дмитрий Азаров выполнил новогодние желания юных жителей региона
Участники сессии знакомились с новыми технологиями в сфере кадровой политики для реализации нацпроектов.
Впервые в Самарской области прошла кадровая практическая сессия
Следствие проверяет его на причастность к деятельности организаций террористической направленности.
К делу лубянского стрелка подключили защитников конституционного строя
В 2019 году Акция была приурочена к Году театра, поэтому наряду с традиционными номинациями появилась и новая – «Волшебный мир театра».
Названы имена лауреатов областной общественной акции «Народное признание 2019»
Проект реализуется в партнёрстве с ПАО ВТБ.
В Избиркоме СО прошла презентация программного обеспечения для перехода на безналичный расчет при оплате труда членов УИК и ТИК
сегодня  Вторник, 24 декабря, 21:06
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/12:
USD 62.25
-0.16
EUR 69
-0.38
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре состоялось открытие концертно-паркового комплекса со сценой в сквере имени Высоцкого

24 декабря 2019 15:43
179
С идеей благоустройства сквера выступили жители Самарского района.
Во вторник, 24 декабря, состоялось торжественное открытие концертно-паркового комплекса со сценой в сквере имени Высоцкого. С идеей благоустройства сквера выступили жители Самарского района. Реализация проекта стала возможна благодаря губернаторскому проекту «СОдействие», который направлен на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона. Основным условием участия в «СОдействии» является софинансирование проекта физическими или юридическими лицами, бюджетом муниципального образования и областным бюджетом.

«Синергетика желания жителей привести в порядок свое общественное пространство и поддержка правительства позволила нам благоустроить эту площадку, - отметил Первый заместитель Главы Самары Максим Харитонов. - Уверен, что это место станет еще одной жемчужиной этого сквера и Самарского района».

Концепцией было предусмотрено обновление уже полюбившегося горожанам общественного пространства, создание новой точки проведения культурно-массовых мероприятий и комфортного места для отдыха горожан и гостей города. При этом важную роль в благоустройстве играло сохранение сложившейся планировки сквера. Так, сцена остается на привычном месте, лишь разворачивается и теперь ориентируется на новый элемент – трибуны, пешеходные дорожки также сохраняют свое местоположение.

В рамках благоустройства здесь выполнено устройство сцены и трибуны на 250 посадочных мест. Трибуны расположены таким образом, что под ними можно свободно пройти, а с верхнего яруса открывается обзор на весь сквер. Также в сквере установлены дополнительные точки освещения, витрины для размещения экспозиций, частично обновлена облицовка фонтана.

«В Самарском районе - это первый реализованный проект по программе «СОдействие». Если сравнивать с другими городскими объектами, то на сегодняшний день он один из самых крупных и финансово емких с точки зрения привлечения средств от инициативных граждан и предприятия», - рассказал глава Самарского района Роман Радюков.

В следующем году благоустройство сквера по проекту «СОдействие» продолжится. Так, обновление ждет детскую площадку, передает пресс-служба горадминистрации. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Благоустройство региона
24 декабря 2019  15:58
Информация о состоянии воздуха будет аккумулироваться в системе сбора информации с последующей передачей на сервер Росгидромета.
В Куйбышевском районе оборудован автоматический стационарный пост наблюдения за атмосферным воздухом
Информация о состоянии воздуха будет аккумулироваться в системе сбора информации с последующей передачей на сервер Росгидромета.   Благоустройство региона
141
24 декабря 2019  15:43
С идеей благоустройства сквера выступили жители Самарского района.
В Самаре состоялось открытие концертно-паркового комплекса со сценой в сквере имени Высоцкого
С идеей благоустройства сквера выступили жители Самарского района.   Благоустройство региона
177
24 декабря 2019  12:40
Самарцев приглашают на открытие сквера Высоцкого
Он откроется сегодня, 24 декабря, в 13-00. Благоустройство региона
185
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
23 декабря 2019  19:41
Как правильно выбрать цепную электропилу
 В арсенале домашнего инструмента цепная электропила занимает особое место. Этот инструмент нашел свое применение и в строительстве и для работ связанных с... Капитальный ремонт в Самаре
48
25 ноября 2019  20:01
Несколько важных нюансов для выбора зеркала в ванную комнату
Несколько важных нюансов для выбора зеркала в ванную комнату
 Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
472
1 октября 2019  19:02
Grohe для кухни (5)
 Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь.  Капитальный ремонт в Самаре
1876
Весь список
Всё в Дом
23 декабря 2019  19:33
Коврики для ванной высокого качества от интернет-магазина plastic-shop.in.ua
 Сегодняшняя ковровая промышленность предоставляет клиентам огромный ассортимент различных ковров и ковриков на любой оттенок и дизайнерский вкус. Всё в Дом
29
9 декабря 2019  19:19
Кухни VivaKitchen – итальянское качество по лояльным ценам
 Когда стоит зада грамотного выбора мебели для кухни, то марка VivatKitchen – безупречный вариант. Всё в Дом
128
21 ноября 2019  09:34
Матрасы в Москве
 Так сложилось, что современный человек проводит много времени за сидением за компьютером. Такой малоподвижный образ жизни приводит к нарушению осанки и... Всё в Дом
418
Весь список
ЖКХ
24 декабря 2019  17:45
Эксперимент в Новокуйбышевске продлится год. По его итогам примут решение, какую систему сбора ТКО предпочтительнее ввести на территории всего региона.
В Новокуйбышевске начался 2 этап эксперимента по раздельному сбору ТКО
Эксперимент в Новокуйбышевске продлится год. По его итогам примут решение, какую систему сбора ТКО предпочтительнее ввести на территории всего региона.  ЖКХ
129
24 декабря 2019  11:25
Должники за воду в Самаре спешат стать добросовестными абонентами
Должники за воду в Самаре спешат стать добросовестными абонентами
Комиссия по дебиторской задолженности «РКС-Самара» в предпраздничные дни работает в усиленном режиме.  ЖКХ
191
23 декабря 2019  17:06
Лучшие работники энергокомпаний региона были отмечены наградами Самарской области. Среди них и сотрудники филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс».
Сотрудников Самарского филиала «Т Плюс» наградили за профессионализм
Лучшие работники энергокомпаний региона были отмечены наградами Самарской области. Среди них и сотрудники филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс».  ЖКХ
316
Весь список

Экология
21 декабря 2019  10:46
Из-за погоды в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
Из-за погоды в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
 Днём 21 декабря местами по Самарской области сохранится усиление северо-западного ветра порывы 15-20 м/с Экология
434
20 декабря 2019  17:38
На торжественной части совещания из рук министра получили удостоверения общественных экологических инспекторов, успешно прошедшие аттестацию общественники.
В Самарской области подвели итоги реализации нацпроекта «Экология»
На торжественной части совещания из рук министра получили удостоверения общественных экологических инспекторов, успешно прошедшие аттестацию... Экология
398
19 декабря 2019  13:32
Путин пообещал сократить вредные выбросы в атмосферу
Путин пообещал сократить вредные выбросы в атмосферу
Об этом Президент заявил в ходе пресс-конференции. Экология
337
Весь список

Видео
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
451
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
599
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
378
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1152
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
807
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
744
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
453
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
702
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
805
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1059
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2193
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2701
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоялось открытие концертно-паркового комплекса со сценой в сквере имени Высоцкого
В Самаре в рамках проведения праздника Ханука состоится показ женских национальных головных уборов
Фестиваль эстетических видов спорта «DanceМания» пройдет в Самаре
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные