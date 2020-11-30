В Самаре на причалах речного вокзала установят лифты

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Работы проведут в рамках капитального ремонта.

В Самаре начали искать подрядчиков, которые подготовят проект капремонта причальной зоны в историческом центре города. Речь идет о речном вокзале на улице Максима Горького, 82.

— Максимальная цена контракта составит 32 438 582 рубля. Проект должен предусматривать организацию ремонта таким образом, чтобы причал сохранил свои функции во время строительства. Специалистам нужно учесть удобство для инвалидов, комфортные по ширине тротуары, пандусы, указатели и дорожные знаки. Также в проекте должны быть пассажирские лифты, приспособленные для инвалидов, в том числе с голосовым оповещением, — указано в документах, опубликованных на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Проект должен быть готов в ноябре 2021 года.

Планируют в Самаре построить и новый речной вокзал. Правда, денег на это в бюджете нет. Поэтому власти ищут инвесторов.

Как рассказал 63.RU автор проекта нового речного вокзала архитектор Дмитрий Орлов, здание будет трехэтажным, общей площадью 6825 квадратных метров. Оно будет располагаться на высоком склоне берега реки Волги и хорошо просматриваться со значительной части речной акватории.

На вокзале сделают вестибюль, кассовый зал, зал ожидания, комнаты для пассажиров с детьми, камеры хранения и офисы центра продаж речных круизов. Максимальная пропускная способность нового речного вокзала — 700 человек в час, пишет 63.ру.

Фото: Евгений Щёкин / youtube.com