Я нашел ошибку
Главные новости: 
Мастер-класс по приготовлению блинов для молодых инвалидов с ментальными нарушениями провел шеф-повар учреждения.
Воспитанники Самарского молодежного пансионата отметили Масленицу собственноручно приготовленными блинами
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области объявлен жёлтый уровень опасности: ожидается усиление ветра
Гендиректор ТоАЗа Дмитрий Межеедов (на фото), несмотря на громкие заверения исправить катастрофически опасную ситуацию на производстве, продолжает игнорировать судебные решения об приостановке работы и эксплуатировать аварийное оборудование.
Фиктивный план директора Межеедова
Кроме того, до стадиона можно будет добраться на автобусах маршрутов №№1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 268, 295.
В день матча «Крылья Советов» - «Оренбург» до стадиона «Самара Арена» будут курсировать трамваи №5, 7, 25
Состоялось заседание итоговой коллегии министерства здравоохранения Самарской области на тему: «Самарское здравоохранение: новый вектор развития».
В 2020 году все детские поликлинические отделения региона включатся в проект «Бережливая поликлиника»
Региональный конкурс направлен на повышение престижа профессии врачей первичного звена и повышения мотивации медицинских работников.
Определены победители конкурса «Лучший врач Самарской области»
Дети играли у переходной площадки, подвергая опасности свои жизнь и здоровье.
В Сызрани юные правонарушители катались с железнодорожной насыпи на ватрушке
Мероприятие призвано подчеркнуть значимость современной роли женщин в обществе, семье.
В филармонии наградят победительниц областной акции «Женщина Самарской области - 2019»
сегодня  Четверг, 27 февраля, 20:30
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/02:
USD 65.52
0.6
EUR 71.24
0.78
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре на Заводском шоссе рейсовый автобус простоял два часа в яме под лужей

27 февраля 2020 15:56
131
Департамент градостроительства Самары сообщает, что сейчас делается все возможное для исправления ситуации.
27 февраля в районе рынка «Норд» (пересечение шоссе с проездом Мальцева) застрял автобус №9. Очевидцы рассказывают, что он буквально «стоял в яме почти два часа», передает progorodsamara.ru.

Департамент градостроительства Самары сообщает, что сейчас делается все возможное для исправления ситуации.

- Подрядчик периодически отсыпает асфальтобетонным гранулятором проблемные участки дороги. В связи с большим потоком грузовой техники, к сожалению, все размывается, - отмечают в ведомстве.

Горожане жалуются на состояние шоссе от ул. 22 Партсъезда в сторону ул. Авроры. Дорога залита водой, под грязью — глубокие ямы, в которые буквально «ныряет» транспорт.

Представители департамента напоминают, что Заводское шоссе сейчас находится на реконструкции, а потому является в этот период «строительной площадкой».

Однако, сегодняшний инцидент с автобусом произошел на разрешенном знаками для движения участке дороге. 



Фото: Twitter/ progorodsamara.ru
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Благоустройство региона
27 февраля 2020  15:56
Департамент градостроительства Самары сообщает, что сейчас делается все возможное для исправления ситуации.
В Самаре на Заводском шоссе рейсовый автобус простоял два часа в яме под лужей
Департамент градостроительства Самары сообщает, что сейчас делается все возможное для исправления ситуации.   Благоустройство региона
130
26 февраля 2020  19:06
Это один из первых проектов, призванный сделать спортобъекты, построенные к ЧМ-2018, центрами развития городов, общественной, деловой, культурной жизни.
Объявлен международный конкурс на разработку мастер-плана территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена"
Это один из первых проектов, призванный сделать спортобъекты, построенные к ЧМ-2018, центрами развития городов, общественной, деловой, культурной жизни.  Благоустройство региона
304
25 февраля 2020  19:07
Если будет организован пешеходный переход, пропускная способность дороги резко снизится, и это будет провоцировать ДТП.
Пешеходного перехода у «Скалы» и «Золотого яблока» не будет
Если будет организован пешеходный переход, пропускная способность дороги резко снизится, и это будет провоцировать ДТП.   Благоустройство региона
301
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
21 февраля 2020  21:44
Топ-5 стиральных машин 2020 года
Топ-5 стиральных машин 2020 года
 Топ-5 стиральных машин 2020 года. Рассмотрим лидеров в каждой категории и определим победителя. Капитальный ремонт в Самаре
270
11 февраля 2020  18:01
Как очистить ковер от пятен крови?
Как очистить ковер от пятен крови?
 Когда в доме есть ковры – хозяева безусловно счастливы, ведь это всегда красиво, удобно и тепло. Но появление на напольных покрытиях глубоких, трудно... Капитальный ремонт в Самаре
415
6 февраля 2020  20:27
Красивый диван в гостиную: как выбрать?
Красивый диван в гостиную: как выбрать?
 Решили купить диван? А знаете ли вы, что цвет и форма дивана должны соответствовать интерьеру помещения? Капитальный ремонт в Самаре
272
Весь список
Всё в Дом
23 февраля 2020  00:01
Химчистка штор в СПб
 Химчистка штор пользуется большой популярностью в любом городе, ведь это самый надежный способ за короткий срок без лишних усилий очистить от пыли и прочих... Всё в Дом
170
7 февраля 2020  15:56
Мясорубка электрическая. Обзор лучших моделей
 Возможно, вы видели новости о наполнителях и консервантах в уже готовом фарше. Многие задаются вопросом о количестве и типе химикатов.  Всё в Дом
485
5 февраля 2020  23:13
Как выбрать массажное кресло
 Для того, чтобы можно было расслабиться, отдохнуть, получить удовольствие и ползу для здоровья, многие приобретают массажное кресло. И к выбору следует... Всё в Дом
166
Весь список
ЖКХ
27 февраля 2020  12:26
ЭнергосбыТ Плюс в числе лучших энергосбытовых компаний России
«ЭнергосбыТ Плюс» в числе лучших энергосбытовых компаний России
В Самарской области компания обслуживает более 13 тысяч юридических лиц и 407 тысяч бытовых абонентов.  ЖКХ
172
27 февраля 2020  10:36
Фонд капремонта Самарской области решил перейти на электронные квитанции
Фонд капремонта Самарской области решил перейти на электронные квитанции
Для этого  необходимо с заявлением обратиться в любой из пунктов приёма граждан ФКР.  ЖКХ
173
27 февраля 2020  10:05
Энергосервис, доступный всем
Энергосервис, доступный всем
В Самаре в ходе круглого стола обсудили способы повышения энергоэффективности. ЖКХ
146
Весь список

Экология
27 февраля 2020  13:08
Раздельный сбор мусора в России может быть запущен уже в 2020 году
Раздельный сбор мусора в России может быть запущен уже в 2020 году
 Законопроект получил положительный отзыв Минприроды и Минэкономразвития РФ. Экология
175
27 февраля 2020  11:10
В Волжском районе обеспечили свободный доступ к береговой полосе и водоохраной зоне
В Волжском районе обеспечили свободный доступ к береговой полосе и водоохраной зоне
  На этом настояла природоохранная прокуратура. Экология
205
26 февраля 2020  13:52
В Самарской Луке подведены итоги акции Покормите птиц!
В Самарской Луке подведены итоги акции «Покормите птиц!»
Все победители получили дипломы Национального парка и небольшие призы. Экология
302
Весь список

Видео
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
486
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
898
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2865
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1245
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2314
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1773
Весь список

Фоторепортажи
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
342
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
560
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
626
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1351
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1858
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1880
Весь список

Мероприятия
В филармонии наградят победительниц областной акции «Женщина Самарской области - 2019»
Более 200 человек приняли участие в творческом конкурсе «Самарская Маслёна – гостья дорогая»
В Самаре пройдет акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные