В Самаре на Заводском шоссе рейсовый автобус простоял два часа в яме под лужей
27 февраля 2020 15:56
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Департамент градостроительства Самары сообщает, что сейчас делается все возможное для исправления ситуации.
- Подрядчик периодически отсыпает асфальтобетонным гранулятором проблемные участки дороги. В связи с большим потоком грузовой техники, к сожалению, все размывается, - отмечают в ведомстве.
Горожане жалуются на состояние шоссе от ул. 22 Партсъезда в сторону ул. Авроры. Дорога залита водой, под грязью — глубокие ямы, в которые буквально «ныряет» транспорт.
Представители департамента напоминают, что Заводское шоссе сейчас находится на реконструкции, а потому является в этот период «строительной площадкой».
Однако, сегодняшний инцидент с автобусом произошел на разрешенном знаками для движения участке дороге.
Фото: Twitter/ progorodsamara.ru
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