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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Торговые точки и предприятия Самары обяжут следить за чистотой на прилегающих территориях

26 августа 2019 16:40
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Заключены соглашения почти со всеми объектами социальной сферы – детскими садами, школами и больницами, а также строительными организациями и гаражными комплексами.
Районными администрациями Самары ведётся работа по закреплению территорий за предприятиями, объектами потребительского рынка и другими юридическими лицами с целью их дальнейшего обслуживания и благоустройства. 

Согласно новым правилам благоустройства города, которые были приняты самарской Думой в начале августа, соглашения о санитарном содержании территорий должны быть заключены с предприятиями, управляющими компаниями и ТСЖ, объектами социальной сферы и потребительского рынка. Этот документ определяет для каждого юридического лица границы территории, которую необходимо содержать в чистоте, обслуживать и благоустраивать.

Районными администрациями заключены соглашения почти со всеми объектами социальной сферы – детскими садами, школами и больницами, а также строительными организациями и гаражными комплексами. По объектам потребительского рынка работа ведётся. Наибольший процент заключенных договоров в Красноглинском и Советском районах, остальным поручено ускорить свою работу, передает пресс-служба горадминистрации.


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