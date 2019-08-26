Торговые точки и предприятия Самары обяжут следить за чистотой на прилегающих территориях

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Районными администрациями Самары ведётся работа по закреплению территорий за предприятиями, объектами потребительского рынка и другими юридическими лицами с целью их дальнейшего обслуживания и благоустройства.Согласно новым правилам благоустройства города, которые были приняты самарской Думой в начале августа, соглашения о санитарном содержании территорий должны быть заключены с предприятиями, управляющими компаниями и ТСЖ, объектами социальной сферы и потребительского рынка. Этот документ определяет для каждого юридического лица границы территории, которую необходимо содержать в чистоте, обслуживать и благоустраивать.Районными администрациями заключены соглашения почти со всеми объектами социальной сферы – детскими садами, школами и больницами, а также строительными организациями и гаражными комплексами. По объектам потребительского рынка работа ведётся. Наибольший процент заключенных договоров в Красноглинском и Советском районах, остальным поручено ускорить свою работу, передает пресс-служба горадминистрации.