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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Пешеходного перехода у «Скалы» и «Золотого яблока» не будет

25 февраля 2020 19:07
117
Если будет организован пешеходный переход, пропускная способность дороги резко снизится, и это будет провоцировать ДТП.
Вопрос об обустройстве пешеходного перехода на Московском шоссе между улицей Киевской и Мичурина поднимался много раз. На этом участке длиной примерно 600 метров находится много заведений общепита, крупные магазины и бизнес-центр «Скала». На пересечении с улицей Киевской есть подземный пешеходный переход. На пересечении с улицей Мичурина – наземный регулируемый пешеходный переход, передает samarskie-voditeli.ru.

По информации заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрея Спиридонова по проекту организации дорожного движения на Московском шоссе дополнительный пешеходный переход на пересечении с улицей Коммунистической не предусмотрен.

По стандарту ГОСТ32944-2014 устройство наземных пешеходных переходов организуется в местах установившихся пешеходных связей и на перекрестках при интенсивности движения транспорта больше 50 единиц в час и интенсивности движения пешеходов больше 150 человек в час. Были произведены замеры, по которым количество пешеходов не достигает значения 150 человек в час. Учитывая отсутствие жилой застройки и остановок общественного транспорта, а также требований ГОСТа здесь нецелесообразно обустраивать пешеходный переход.

Как отметил замминистра, на участке движение по первой полосе ведется непрерывно. Если будет организован пешеходный переход, пропускная способность дороги резко снизится, и это будет провоцировать ДТП. К тому же, плотная застройка не позволяет строить подземный пешеходный переход. 



Фото:    samarskie-voditeli.ru
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Комментарии


Благоустройство региона
25 февраля 2020  19:07
Если будет организован пешеходный переход, пропускная способность дороги резко снизится, и это будет провоцировать ДТП.
Пешеходного перехода у «Скалы» и «Золотого яблока» не будет
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