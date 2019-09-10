На Московском шоссе планируют построить надземный пешеходный переход
10 сентября 2019 19:44
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Как сообщает пресс-служба администрации, территорию возле Московского шоссе в районе микрорайона «Новая Самара» планируется благоустроить. В рамах этих работ и будет рассмотрена возможность возведения надземного пешеходного перехода.
Также планируется благоустроить территорию в районе стадиона «Самара Арена». В 2020 году там хотят привести в порядок озеро и систему водоотведения из подземного пешеходного перехода, который регулярно затапливает водой во время дождей.
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