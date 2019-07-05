Картодром из парка Гагарина перенесут в новое место

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В настоящее время трасса располагается под высоковольтной линией электропередачи. По нормам безопасности ни детские, ни спортивные площадки в этом месте располагаться не должны.В качестве новых мест для картинг-клуба рассматриваются две площадки.Первая – это прежнее место картодрома, в парке им. Ю.А. Гагарина, на пересечении улиц Стара-Загора и Советской Армии. Там сейчас располагается парковка парка, которая является очень востребованной, также близко располагаются жилые дома. Чтобы переносить трассу туда, необходимо замерить уровень шума, который издают двигатели картов.Второй вариант – парк «Молодёжный». Там есть свободное пространство не только для переноса действующей трассы, но и для возможного расширения круга так, чтобы он соответствовал соревновательным нормативам, тогда в дальнейшем трасса сможет принять этап чемпионата России. Для этого необходимы дополнительные затраты, с привлечением заинтересованных инвесторов.«Цель у нас одна – картинг нужно сохранить, но сохранить его на нынешней территории невозможно. Предписание есть, его нужно соблюдать, речь идёт о безопасности людей. Сейчас мы изучим предложенные варианты, куда лучше перенести площадку, сравним их и начнём работу по переносу, чтобы уже следующим летом любители картинга катались в новом, удобном и безопасном месте», - подвела итог встречи Глава Самары Елена Лапушкина.