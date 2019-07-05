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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Картодром из парка Гагарина перенесут в новое место

5 июля 2019 14:38
76
Такое решение было принято в четверг, 4 июля, в ходе выездного совещания под руководством главы Самары Елены Лапушкиной.
Такое решение было принято в четверг, 4 июля, в ходе выездного совещания под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Участниками встречи по переносу действующей картинг-трассы также стали представители МАУ «Парки Самары», сотрудники картинг-клуба и родители детей, которые занимаются автоспортом.

В настоящее время трасса располагается под высоковольтной линией электропередачи. По нормам безопасности ни детские, ни спортивные площадки в этом месте располагаться не должны.

В качестве новых мест для картинг-клуба рассматриваются две площадки.

Первая – это прежнее место картодрома, в парке им. Ю.А. Гагарина, на пересечении улиц Стара-Загора и Советской Армии. Там сейчас располагается парковка парка, которая является очень востребованной, также близко располагаются жилые дома. Чтобы переносить трассу туда, необходимо замерить уровень шума, который издают двигатели картов.

Второй вариант – парк «Молодёжный». Там есть свободное пространство не только для переноса действующей трассы, но и для возможного расширения круга так, чтобы он соответствовал соревновательным нормативам, тогда в дальнейшем трасса сможет принять этап чемпионата России. Для этого необходимы дополнительные затраты, с привлечением заинтересованных инвесторов.

«Цель у нас одна – картинг нужно сохранить, но сохранить его на нынешней территории невозможно. Предписание есть, его нужно соблюдать, речь идёт о безопасности людей. Сейчас мы изучим предложенные варианты, куда лучше перенести площадку, сравним их и начнём работу по переносу, чтобы уже следующим летом любители картинга катались в новом, удобном и безопасном месте», - подвела итог встречи Глава Самары Елена Лапушкина. 
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Комментарии



Благоустройство региона
5 июля 2019  14:38
Такое решение было принято в четверг, 4 июля, в ходе выездного совещания под руководством главы Самары Елены Лапушкиной.
Картодром из парка Гагарина перенесут в новое место
Такое решение было принято в четверг, 4 июля, в ходе выездного совещания под руководством главы Самары Елены Лапушкиной.  Благоустройство региона
76
4 июля 2019  19:24
В настоящее время трасса располагается под высоковольтной линией электропередачи. По нормам безопасности ни детские, ни спортивные площадки в этом месте располагаться не должны.
Елена Лапушкина провела совещание в парке Гагарина по вопросу переноса действующей картинг-трассы на новое место
В настоящее время трасса располагается под высоковольтной линией электропередачи. По нормам безопасности ни детские, ни спортивные площадки в этом месте... Благоустройство региона
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