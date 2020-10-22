Инвестиционные программы по совершенствованию систем водоснабжения и водоотведения – на контроле областного Правительства 

817

21 октября 2020 года на совещании в режиме видеоконференции, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, обсудили исполнение региональных инвестиционных программ одной из крупнейших ресурсоснабжающих организаций – «РКС-Самара».

В 2020 году объем программы составит 1,034 млрд руб.: 554,13 млн руб. будет направлено на водоснабжение и 480,38 млн руб. – на водоотведение.

По информации директора ООО «Самарские коммунальные системы» Владимира Бирюкова, в текущем году компания реализует проект по строительству двух водоводов в поселке Управленческий. С их запуском в эксплуатацию в 2023 году в дома жителей Красноглинского района придёт мягкая волжская вода.

В октябре 2020 года «РКС-Самара» приступила к строительству объектов. До конца года планируется пройти самый сложный участок трассы длиной 700 метров (протяженность всего водовода – более 7 километров).

Еще один важный проект – строительство водопроводных и канализационных сетей в поселке Орлов Овраг. Эта территория была выделена под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. В настоящее время проведены проектно-изыскательские работы. 10 километров водопроводных и 5,7 километра канализационных трасс со всей необходимой инфраструктурой планируется проложить до конца 2020 года. В инвестиционной программе «РКС-Самара» на эти цели предусмотрено 236,9 млн руб.

Значительно повысит качество очистки сточных вод Самары реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов на городских очистных сооружениях. Работы ведутся в рамках федеральной целевой программы «Оздоровление Волги». Эта программа - часть национального проекта «Экология», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Здесь также предусмотрено софинансирование из инвестпрограммы «РКС-Самара».

В рамках исполнения инвестиционных программ «РКС-Самара» планируется также модернизация насосных станций подкачки и канализационных насосных станций с установкой автоматизированного управления и частотно-регулируемых приводов, подключение социально-значимых объектов к сетям водоснабжения и водоотведения, строительство новых и модернизация существующих сетей водоснабжения и водоотведения (в общей сложности 15 километров).

Первый вице-губернатор обратился к директору ООО «Самарские коммунальные системы» с вопросом о возможных рисках по исполнению программ, возможности отставания от графика.

«Все обязательства по инвестпрограммам до конца года исполним в полном объеме», - пояснил Владимир Бирюков.

В минувшем году объем инвестиций компании был почти в два раза меньше - 528 млн руб. Наиболее значимые мероприятия, направленные на повышение надёжности работы системы водоснабжения и водоотведения Самары, которые были реализованы в 2019 году:

- реконструкция 180 насосных станций подкачки,

- реконструкция сооружений по обработке промывной воды и обезвоживанию осадка на НФС-2,

- реконструкция канализационных насосных станций, автоматизация их работы;

- реконструкция и строительство 6,5 километров сетей водоснабжения и водоотведения различного диаметра, в том числе на Крымской площади, а также по улице Ташкентской от Московского шоссе до улицы Стара-Загора.

«Реализация инвестиционной программы «РКС-Самара» позволит обеспечить надежность работы централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повысить качество услуг и уровень экологической безопасности систем. Важнейшим итогом этой работы станет обеспечение более комфортных условий жизни людей, повышение инвестиционной привлекательности Самарской области», - подвел итоги совещания Виктор Кудряшов.

Справочно: 13 июня 2019 года между Правительством Самарской области, администрацией г.о. Самара и ООО «СКС» было заключено концессионное соглашение в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования г.о. Самара на срок до 1 июля 2047 года.

18 июня 2019 года приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства была утверждена инвестиционная программа ООО «СКС» по строительству, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и водоотведения на период с 2019 по 2023 годы, утвержденный объем инвестиций составляет 4 534,24 млн руб.