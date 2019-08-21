Губернатор Самарской области проверил ход работ по благоустройству проспекта Металлургов в Самаре
21 августа 2019 17:27
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С 2016 года на базе металлургического завода работает АО «АлТи Фордж» — совместное предприятие «Арконик СМЗ» и ВСМПО-АВИСМА. Компания производит и поставляет продукцию не только из алюминиевых, но и титановых сплавов. Открытие новых мощностей позволило создать дополнительно 117 рабочих мест и модернизиорвать оборудование.
В кузнечном производстве СМЗ работает вертикальный гидравлический пресс с максимальным усилием 75 тысяч тс. Это один из крупнейших в мире и России кузнечных прессов. В рамках масштабной программы модернизации, он был оснащен новой системой управления и новыми манипуляторами. Оборудование позволяет производить крупногабаритные штамповки массой до 3,5 т и поковки до 14,5 т.
Глава региона осмотрел уникальное производство, пообщался с коллективом и руководством завода. Сегодня на предприятие активно трудоустраиваются молодые специалисты. Всего на сегодняшний день на заводе работает порядка 3 тысяч высококвалифицированных специалистов.
После осмотра производственных цехов губернатор встретился с руководством и ветеранами завода – Иваном Житченко и Максимом Оводенко. Участие в совещании приняла и Глава областной столицы Елена Лапушкина. Стороны обсудили вопросы благоустройства проспекта Металлургов в Самаре, а также установки памятника легендарному металлургу Павлу Мочалову.
Напомним, с инициативой об увековечивании памяти первого директора тогда еще Куйбышевского металлургического завода обратились ветераны предприятия и жители города. Дмитрий Азаров идею поддержал. «Очень важно, что трудовой коллектив завода ставил вопрос и по приведению в порядок проезжей части, пешеходной зоны проспекта Металлургов, жилых домов, и по установке памятника Петру Мочалову. Здесь работают неравнодушные люди, – отметил Глава региона. – Я уверен, что мы с этой работой успешно справимся».
Эскизы памятника выбирались на конкурсной основе. Свои работы представили 6 скульпторов. Для определения лучшего проекта было созвано жюри. В его состав вошли ветераны и сотрудники завода, Почетные граждане Самарской области и архитекторы. «Тут была целая очередь из людей с завода, которые хотели проголосовать за варианты, – рассказал Максим Оводенко. – Они поддержали Салавата Щербакова, им была проделана большая работа». Планируется, что новая скульптура появится уже осенью текущего года около дворца культуры металлургов, – после того, как будет завершено благоустройство проспекта.
Глава Самары доложила, что благоустройство бульвара идет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За обновление этой территории в ходе рейтингового голосования выступили более 15 тысяч самарцев, которые поддержали сохранение концепции бульвара. В ходе благоустройства меняется асфальтовое покрытие, устанавливаются новые малые архитектурные формы и освещение, проводится озеленение территории. Кроме того, бульвар был расчищен от незаконных объектов потребительского рынка. В порядок приводятся и фасады зданий и жилых домов, расположенных на проспекте.
«Мы восстанавливаем уникальный облик района, созданного заводом по инициативе его руководителя, Павла Петровича Мочалова. К этой работе необходимо подходить крайне ответственно», – подчеркнул Дмитрий Азаров, проверяя ход работ. Руководитель области пообщался и с жителями микрорайона, попросив дать оценку преображения бульвара. По их мнению, новый облик центрального бульвара даст новый импульс развитию «металлурга». Особенно рады молодые мамы, которые уже сейчас с удовольствием прогуливаются здесь с детьми, передает пресс-с лужба облправительства.
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