Александр Хинштейн: Новый бассейн в Куйбышевском районе Самары будет построен
6 сентября 2019 17:36
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Таким образом, район, в котором проживают почти 100 тысяч человек, не имеет ни одного спортивного комплекса с бассейном.
На встречах с депутатом Государственной Думы РФ Александром Хинштейном жители неоднократно обращались с просьбой помочь им со строительством именно бассейна. Он, по их мнению, станет центром притяжения не только спортсменов, но и всех, кто занимается физической культурой, своим здоровьем и, конечно же, для детей, которые только учатся плавать.
Острую нужду жителей района в спортивном комплексе с бассейном не только понял депутат ГД Александр Хинштейн, но и включился в работу, сразу же, после его избрания депутатом от 158 избирательного округа.
В настоящее время участок, на котором будет располагаться новый бассейн, а его смело можно назвать современным спортивным комплексом с бассейном, определен. Бассейн будет построен в границах улиц Калининградской и Стадионной, на участке площадью 4664 кв.метра.
Александру Хинштейну удалось решить и самый главный вопрос – финансирования. В настоящее время заключено соглашение о финансировании строительства бассейна в Куйбышевском районе Самары между НК «Роснефть» и Администрацией городского округа Самара. В 2020 году планируется выполнить разработку проектной документации и получить положительное заключение экспертизы. В 2021 году запланировано приступить к строительно-монтажным работам.
На рабочей встрече с главой города Самары Еленой Лапушкиной, министром строительства Самарской области Евгением Чудаевым и руководителями департамента градостроительства проект был изучен детально. Эскиз проекта имеет аналог – плавательный бассейн в городе Туапсе. Закрытый плавательный бассейн будет иметь 6 плавательных дорожек. Чаша бассейна будет иметь размер 16 х 25 х 2 метра. Зрительный зал на 210 человек.
Александру Хинштейну проект бассейна в Куйбышевском районе понравился: «Город приступает к проектированию. Стройка должна начаться в следующем году. Как инициатор проекта, держу все на личном контроле», — написал депутат ГД на своей страничке в Твиттере.
Фото: hinshtein.ru
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