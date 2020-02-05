В Самаре выбрали место для скульптуры «Аленький цветочек»
5 февраля 2020 13:51
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Жители Самары выбрали место, где поставят скульптурную композицию «Аленький цветочек», изображающую Сергея Аксакова, его сына Григория и внучку Ольгу. Мэрия опубликовала итоги голосования.
Скульптуру предлагали установить:
— в сквере на пересечении Фрунзе и Красноармейской. В Самаре Аксаков и его дочь Ольга жили в доме на пересечении Саратовской и Алексеевской (ныне Фрунзе и Красноармейской) напротив дома Курлиных. Дом не сохранился, сейчас на его месте сквер.
— на Фрунзе, 116. Здесь семья Григория Аксакова жила с 1855 по 1858 год. Это здание тоже не сохранилось, на его месте построили здание Губернской земской управы по проекту архитектора Александра Зеленко.
— на Степана Разина, 78. Возле Вознесенского собора. Здесь 27 февраля 1891 года прошла литургия по усопшему Григорию Аксакову.
Большинство голосов отдали за первый вариант, пишет Другой Город.
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Комментарии
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Она расположится в сквере на пересечении Фрунзе и Красноармейской. Благоустройство региона
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