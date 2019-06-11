В Самарской области в этом году оборудуют 77 пляжей

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Власти губернии уделяют особое внимание обеспечению безопасности в местах массового отдыха граждан. 10 июля этот вопрос обсуждался на оперативном совещании, которое провел Губернатор. Так, начальник регионального ГУ МЧС Россиидоложил о готовности областных пляжей. Он отметил, что оборудование пляжей – один из важных факторов, влияющий на снижение рисков гибели людей на водных объектах.По поручению Губернатора в этом году в Самарской области запланировано увеличение количества оборудованных пляжей до 77, – на 42 больше, чем в 2018 году. Однако пока не все районы готовы к официальному открытию пляжного сезона. «Ускоряйтесь, температура воды повышается, желающих отдохнуть на воде все больше», – подчеркнул Дмитрий Азаров. В местах, где купание, напротив, запрещено, проверят установку информационных аншлагов.Также на совещании поднимался вопрос о безопасной эксплуатации аттракционов. По информации областного Правительства, в регионе работает порядка 2000 аттракционов, большая часть которых – передвижные. По словам руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Юрия Иванова, в апреле в регионе был утвержден план по обеспечению общественного порядка и безопасности в местах массового отдыха. Тревогу вызывает то, что с начала лета в ряде объектов были зафиксированы случаи травматизма, чего не наблюдалось в прошлом году. В качестве примера Юрий Иванов привел ситуацию в Тольятти, когда дети упали с перевернутого ветром батута. Более серьезные последствия аналогичные ситуации имели в других регионах страны.Чтобы не допустить несчастных случаев, в Самарской области будет проведена проверка обеспечения правил эксплуатации всех аттракционов, независимо от формы их собственности. Для технического персонала учреждений, работников парков проведут дополнительные инструктажи по профилактике детского травматизма, сообщает пресс-служба облправительства.