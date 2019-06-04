В Самаре стартовал ремонт участка дороги, прилегающей к Заводскому шоссе

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В разных внутригородских районах Самары продолжается ремонт автомобильных дорог «картами» свыше 100 погонных метров. Так, в ночь на 4 июня 2019 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с задействованием установки холодного фрезерования начали удалять старый слой покрытия проезжей части улицы Профильная. Ее обновят на участке от Заводского шоссе до д.4 к.13 по проезду Мальцева, протяженность которого – 0,70 км. Общая площадь работ составит порядка 5 тысяч кв.м – «от борта до борта».Основные виды работ проводятся в ночную смену, когда трафик почти свободный.«Далее планируется выставление дождевых и смотровых колодцев на проектную отметку, идентичную высоте нового покрытия, розлив битумной эмульсии и затем уже укладка 5 сантиметров верхнего слоя из асфальтобетонной смеси типа Б марки I, которая считается прочной и сможет выдержать достаточно высокие нагрузки дорог с большой интенсивностью движения», - пояснил заведующий сектором контроля за ремонтом автомобильных дорог и объектами благоустройства МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.Работы планируют завершить в начале следующей недели. Следует отметить, что контроль осуществляется на всех этапах ремонта силами специалистов МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство», подведомственного Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации Самары, который ранее заключил контракт с подрядной организацией на выполнение «карточного» ремонта в рамках нацпроекта.«Состояние дороги по улице Профильная до ремонта было неудовлетворительным. Ямы достигали 20-30 сантиметров в глубину, наблюдалась колейность. Сейчас на данном участке работы ведутся согласно графику с соблюдением всех стандартов, что способствует высокому качеству ремонта автомобильных дорог», - отметил начальник участка субподрядной организации ООО «Наследие» Александр Булохов.Всего только по «карточной» технологии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом сезоне преобразятся 40 участков дорог площадью протяженностью 40,1 км, сообщает горадминистрация.