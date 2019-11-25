В Самаре снесут три аварийных дома в Промышленном районе
25 ноября 2019 10:56
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В Промышленном районе Самары планируют снести три аварийных дома, информация появилась на сайте Госзакупок. В пятницу, 22 ноября, был завершен сбор заявок и конкурсная комиссия приступила к их рассмотрению.
В число построек, которые подлежат сносу, попали два объекта на 9-й просеке: дом №5 на 1-й линии, и дом № 8 на 2-ой линии, а также дом № 25 в месте, известном как Томашев Колок.
Победителю конкурса планируют заплатить 1 239 144 рубля, пишет ГТРК Самара.
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