Сроки реконструкции музея Алабина в Самаре передвинут
9 декабря 2019 10:29
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Самарская область получит около 300 миллионов рублей на реновацию регионального историко-краеведческого музея имени Петра Алабина. Постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
— Между 15 регионами распределены 3,5 миллиарда рублей. Самарской области перечислят 299 437 100 рублей на капитальный ремонт музея Алабина, — указано в постановлении главы российского правительства.
Финансирование начнет поступать только через год. В 2021 году оно составит 53 420 000 рублей, в 2022-м — 246 017 100 рублей. Судя по всему, сроки реконструкции музея сдвинутся. Ведь изначально приступить к работам планировали в конце 2019 года.
Во время реконструкции музейные пространства планируют расширить. Также приведут в порядок фондохранилище и проведут реновацию основной экспозиции, пишет 63.ру.
— Если сейчас музей вместе со своими филиалами принимает в год 220 тысяч посетителей, то после реновации посещаемость должна вырасти на 25%, — говорил директор учреждения Владимир Лисейчев.
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