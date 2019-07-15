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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Самарцы выбрали 20 территорий для благоустройства

15 июля 2019 11:40
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Самарцы выбрали 20 территорий для благоустройства
Завершилось первое голосование в рамках проекта "Комфортная городская среда".

Напомним, с 1 по 10 июля жителям города предлагалось выбрать, какие зоны отдыха (парки, скверы, бульвары, площади и т.д.) могут быть благоустроены на средства вышеуказанной программы в 2020 году. На выбор предлагались 99 территорий во всех районах областной столицы, пишет Самру.ру.

В результате самарцы выбрали 20 зон, которые пройдут на следующий этап голосования (его объявят позже). По результатам очередного этапа будет сформирован окончательный список территорий, где проведут ремонт.

Так, больше всего голосов пока у парка в жилом комплексе "Волгарь", на втором месте сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина.

1 место Ерик Парк (ЖК «Волгарь»)
2 место Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (около д. 68 по ул. Гагарина)
3 место Территория в мкр. Крутые Ключи, расположенная с торцов домов № 6 и № 13
4 место Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев
5 место Сквер у ЗАГСа в районе д. 13А по ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий
6 место Парк Щорса
7 место Территория по ул. Авроры (нечетная сторона) в границах улиц Мориса Тореза, Аэродромной
8 место Сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам
9 место Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова
10 место Сквер в районе д. 6 по ул. Часовой / ул. Ерошевского
11 место Детский сквер по ул. Победы
12 место Сквер Первых Космонавтов (в районе д. 13 по ул. Гагарина)
13 место Парк «Воронежские озера»
14 место Территория в районе дома № 111А по ул. Транзитной
15 место Сквер на Хлебной площади
16 место Бульвар по ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. Дачной
17 место Сквер по ул. Овчарова
18 место Территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера
19 место Городской парк культуры и отдыха «Молодежный»
20 место Сквер Речников (ул. Флотская)

Напомним, в 2019 году по программе "Комфортная городская среда" в Самаре благоустраивают четыре общественные территории:

бульвар Металлургов,
сквер возле Храма Кирилла и Мефодия со стороны улицы Солнечной,
Крымская площадь (бывшая площадь Урицкого),
сквер Фадеева в районе пересечения пр. Ленина с ул. Осипенко.


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