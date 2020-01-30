С присоединением Южного города к Самаре возникла проблема
30 января 2020 13:28
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Напомним, ранее в правительстве региона было принято решение уже в 2020 году включить в состав Куйбышевского района Самары Южный город, который сейчас относится к Волжскому району Самарской области. В конце 2019 года для этого была создана рабочая группа.
Однако в настоящее время стало известно, что далеко не все жители ЮГа согласны с этим планом. Эта тема обсуждается ими в группе VK "Активисты Южного города. Общественное собрание". Люди, в частности, недовольны тем, что с присоединением к Самаре станут больше платить за "коммуналку".
Многих не устраивает состояние Куйбышевского района, кроме того, жители обращают внимание на проблему с зарплатами: "У нас отличная школа с лучшими учителями. Присоединить к городу - это потерять сельские надбавки для врачей и учителей. ЮГ останется без тех, и без других".
На ситуацию уже отреагировал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, пишет Самру.ру.
"Вчера ещё раз подробно обсуждали ситуацию вокруг Южного города с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Позиция губернатора твёрдая - любое изменение границ возможно только при поддержки большинства жителей. Со своей стороны, как депутат по округу, буду также основываться на мнении людей", - сообщил парламентарий 29 января.
Напомним, помимо Южного города к Самаре хотят присоединить Кошелев-Парк.
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