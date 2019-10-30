Несанкционированную свалку в Рождествено планируется полностью ликвидировать до конца 2019 года
30 октября 2019 09:14
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В сельском поселении Рождествено продолжаются работы по ликвидации несанкционированной свалки, которая существовала там с 80-х годов. На текущий момент единый региональный оператор Самарской области уже вывез более 2 тысяч тонн мусора.
Основной причиной образования несанкционированной свалки, которая в последние годы разрослась по объему более 25 тыс. куб. м, стало отсутствие в течение долгого времени условий для организованного сбора мусора и лицензированного объекта размещения отходов, а также транспортная удаленность села. Местные жители выбрасывали в старый карьер различные отходы - от строительных до бытовых.
Работы по ликвидации несанкционированной свалки начали в апреле текущего года по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
«Региональный оператор начал вести работы по ликвидации свалки с апреля 2019 года, когда стала доступна переправа через Волгу. За это время было вывезено более 2 тысяч тонн отходов. Спецтехника совершила более 250 рейсов. Мы привязаны к погодным условиям и необходимости переправлять технику на другой берег Волги. Тем не менее работы ведутся еженедельно. До конца 2019 года у нас стоит задача полностью ликвидировать свалку», - пояснил ведущий специалист отдела транспортирования регионального оператора Самарской области «ЭкоСтройРесурс» Юрий Люкшин.
Улучшение экологической обстановки в Рождествено связано не только с ликвидацией свалки. В рамках реализации нацпроекта «Экология», в частности, одной из важнейших его составляющих – федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», на территории сельского поселения региональным оператором организован регулярный и централизованный вывоз мусора, на центральных улицах оборудованы современные контейнерные площадки.
«На данный момент на улицах установлено 43 контейнерных площадки и поставлено 102 современных пластиковых контейнера. Твердые коммунальные отходы вывозятся ежедневно, крупногабаритный мусор - еженедельно. Работа регионального оператора выстроена грамотно и четко», - отметила заместитель главы сельского поселения Рождествено Наталья Муравьева.
Отходы централизованно отправляются на полигон в село Преображенка.
«Раньше не было контейнеров и все выкидывали отходы на эту свалку. Рядом кладбище и весь мусор с ветром отправлялся туда. Сейчас свалку огородили, каждый день машины вывозят скопившийся за много лет мусор. Свалка исчезает на глазах, — говорит местный житель Евгений Черкасов. - Появились контейнеры, теперь есть куда централизованно выбрасывать отходы. Мусоровозы работают и обслуживают контейнерные площадки каждый день». Александр Горшков, коренной житель села, также надеется, что в скором времени от этой свалки не останется и следа, и карьер будет таким же чистым, как в его детстве.
За девять месяцев работы регионального оператора в Самарской области совместно с органами местного самоуправления ликвидировано 507 несанкционированных свалок. До конца 2023 года стоит задача полностью ликвидировать все несанкционированные свалки в регионе, сообщает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Благоустройство региона
30 октября 2019 11:55
ъСейчас они работают в тестовом режиме. Благоустройство региона
99
30 октября 2019 10:23
На место приехало несколько десятков приставов. Благоустройство региона
199
30 октября 2019 09:14
Уже вывезено более 2 тысяч тонн отходов. Благоустройство региона
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