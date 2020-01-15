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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Названа стоимость реконструкции самарского цирка

15 января 2020 12:49
113
Названа стоимость реконструкции самарского цирка
Ремонтировать здание будут два года.

В Самаре решили преобразить одно из культурных учреждений. Речь идет о здании цирка на улице Молодогвардейской, 220.

— Реконструкцию цирка с пристройкой общежития для артистов запланировали на 2020–2022 годы. Сметная стоимость составит 906 272 150 рублей. А площадь здания будет равна 8023 квадратным метрам, — следует из документов правительства.

Цирк планировали реконструировать еще к лету 2018 года, перед стартом чемпионата мира по футболу. Но существенные затраты на подготовку к мундиалю привели к тому, что проект реконструкции цирка заморозили на неопределенный срок.

Проект давно готов и одобрен. Вместимость цирка после работ должна составить 2200 мест. Предусмотрено всё: реконструкция здания с созданием подземного паркинга, постройка административного центра, общежития для актеров, крытого двора для животных, а также эстакады для их выгула.

Финансировать реконструкцию цирка будут за счет федерального бюджета. Самарские власти уже отправили заявку, пишет 63.ру.

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Комментарии


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