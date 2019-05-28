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Капремонт домов Сызрани может сорваться из-за угрозы финансовому благополучию регоператора

28 мая 2019 10:30
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Капремонт домов Сызрани может сорваться из-за угрозы финансовому благополучию регоператора
Стоимость запланированных работ превышает планируемый годовой объем сбора на 157 млн рублей.

Фонд сообщил о невозможности профинансировать капремонт 192 домов Сызрани. Объем запланированных работ назвали угрожающим финансовому состоянию регоператора.

Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» проинформировал городскую думу о запланированных работах в Сызрани. В 2019 году капремонт запланирован в 192 МКД на сумму 352 млн рублей. Стоимость запланированных работ превышает планируемый годовой объем сбора на 157 млн рублей (для справки: прогнозный план собираемости составляет 175 млн рублей).

«Поэтому в 2019 году, фонд имеет возможность профинансировать работы по Сызрани в размере не более фактической собираемости за год. Выполнение объемов работ, необеспеченных финансовыми средствам, создает угрозу для финансовой устойчивости регионального оператора», – сообщил руководитель службы заказчика Сергей Дряхлов регионального оператора Самарской области «Фонд капитального ремонта».

Важно сказать, в прошлом году фонд не отремонтировал 83 запланированных дома и их включили в перечень 2019 года. Кроме того, в 14 МКД собственники приняли решение изменить первоочередной вид работ. Документы направлены в комиссию по установлению необходимости проведения капремонта.

Еще в 7 МКД работы по капремонту в 2019 году проводиться не будут, так как комиссией принято решение об отсутствии необходимости запланированного вида работ, пишет КТВ-Луч.

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