Дом, в котором расположен самарский музей Эльдара Рязанова, заберут у собственников
13 ноября 2019 10:51
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В сентябре 2019 года дом на ул. Фрунзе, 120 в Самаре признали аварийным и подлежащим реконструкции. 7 ноября администрация Самары обнародовала постановление об изъятии участка под зданием и части жилых помещений в нем. Речь идет о квартирах №2 и №4, площадью чуть более 100 кв.м каждая. Собственникам жилья предоставят компенсации.
Судя по всему, помещения выкупают, чтобы окончательно освободить здание от жильцов. В прошлом году в нем открылся музей кинорежиссера Эльдара Рязанова, пишет СО ОНЛАЙН.
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