В Самарской области отреставрируют усадьбу Самариных
22 ноября 2019 10:55
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В Приволжском районе подготовили проект реставрации исторического объекта. Речь идет об усадьбе Самариных, которую построили в начале XIX века.
В 2005 году власти Приволжского района благоустроили территорию усадьбы, но до восстановления строений дело не дошло. Дело сдвинулось с мертвой точки только в 2019 году. Специалисты разработали проект и смету реставрации объекта культурного наследия. Сейчас они проходят экспертизу.
— В этом году на территории усадьбы посадили аллею и обновили спуск к Волге. В перспективе там планируют разместить краеведческий музей и ЗАГС, — рассказал глава Приволжского района Евгений Богомолов.
Реставрация требуется многим объектам культурного наследия в Самарской области. Мы поговорили с главой УГООКН Владимиром Филипенко и подробно узнали, какие памятники архитектуры возродят в ближайшее время, а также о неожиданных находках в склепе семьи Алабина, пишет 63.ру.
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Комментарии
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