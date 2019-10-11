В Самаре не могут снести самострои
11 октября 2019 14:05
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Участки на улице Алма-Атинской, согласно кадастровой карте, принадлежали к садово-огородным участкам. Но уже многие годы на месте скромных дачных домов здесь располагаются многоэтажные гостиницы, кафе и рестораны. При этом владельцы участков не меняли категории участков. Они пользовались электричеством и водой, платя по тарифам СДТ. Некоторые вообще использовали коммуникации незаконно, просто делая врезки. Городская администрация неоднократно пыталась решить вопрос о сносе незаконных построек, но даже подготовка к ЧМ — 2018 не поменяла ситуацию.
В 2019 году департамент градостроительства предпринял очередную попытку нормализовать обстановку. Им было подано 51 иск в Кировский районный суд и 17 исков — в арбитражный суд Самарской области. На данный момент выиграно всего пять исков. Такую информацию озвучили на заседании контрольного комитета городской думы 10 октября, пишет "ФедералПресс".
«Суд не находит нарушений строительных норм. Поэтому мы сели за стол переговоров. Вопрос даже не в том, чтобы все снести, а в том, чтобы привести в рамки закона. Сейчас владельцы не платят налоги, и это наносит ущерб», - рассказал депутатам представитель депграда Андрей Урюпин.
Собственники самостроев действительно начали пытаться через суд узаконить свои «дворцы» развлечений. Администрация считает это значительным шагом на пути разрешения ситуации. Ранее владельцы просто игнорировали все предписания надзорных органов, сообщает «63.ру»
Район улицы Алма-Атинской, несмотря на развитую инфраструктуру, считается неблагополучным. Здесь периодически выясняют отношения с применением огнестрельного оружия.
Фото pixabay.com
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