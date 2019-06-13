Расчистка просек ЛЭП в Самарской области идет по графику
13 июня 2019 11:14
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Специалисты филиала «Россети Волга» (ПАО «МРСК Волги») – «Самарские распределительные сети» проводят расчистку просек линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Работы ведутся в рамках ремонтной кампании 2019 года. До конца сентября энергетикам предстоит расчистить более 1 000 га.
Расчистка просек ЛЭП – одно из важнейших направлений ремонтной программы энергетиков по всей стране. Высокая растительность может стать причиной коротких замыканий и обрывов проводов, которые могут привести к отключению линии или повреждению от лесных пожаров. В зимний период касание ветками проводов и падение деревьев на провода могут стать причиной возникновения внештатных ситуаций.
Ширина просеки для линий электропередачи определяется в соответствии с размерами охранных зон воздушных линий электропередачи, предусмотренными Постановлением Правительства РФ № 160.
В настоящее время расчищено свыше 200 га из 1 000 запланированных. Работы ведутся как хозяйственным, так и подрядным способом с привлечением специальной техники – мульчерных комплексов. Ограничение электроснабжения потребителей при выполнении работ по расчистке просек воздушных линий не производится.
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