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Елена Лапушкина проверила ход работ на общественных пространствах в Самаре, ремонтируемых по проекту «Формирование комфортной городской среды»

7 июня 2019 13:32
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Елена Лапушкина проверила ход работ на общественных пространствах в Самаре, ремонтируемых по проекту «Формирование комфортной городской среды»
Все работы должны завершиться до 1 сентября 2019 года.

В четверг, 6 июня, Глава города Елена Лапушкина совершила объезд общественных пространств, благоустройство которых ведётся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году преображаются территории, выбранные горожанами на рейтинговом голосовании в марте. Больше всего голосов было отдано за площадь Мочалова - 15 598 голосов, сквер у храма Кирилла и Мефодия - 12 281, Крымскую площадь - 9 972 и сквер Фадеева - 8 891.

Первой точкой объезда стала Крымская площадь. Здесь посадят новые деревья и кустарники, установят лавочки, урны, освещение и несколько арт-объектов. Для них уже подготовили фундамент. Это будут «Маяк» и «Ротонда». Преобразится и территория вокруг площади – отремонтируют фасады зданий и дороги, это связано со строительством здания Шестого Кассационного суда. Сейчас на объекте почти завершены земляные работы. Ремонт идёт с опережением графика.

Благоустройство сквера Фадеева совпало со 100-летием со дня рождения легендарного авиаконструктора Дмитрия Козлова. Под его личным руководством и был заложен данный сквер. Планируется, что он станет спортивным центром Октябрьского района. Здесь будут беговые дорожки и множество площадок для разных видов спорта с раздевалками. А для любителей лыжного спорта сделают специальную трассу. Пролегать она будет так, чтобы не пришлось срезать ветки многолетних елей вдоль сквера. Активное участие в обсуждении текущих работ приняли и жители района. В рамках общественного контроля они внимательно следят, чтобы всё выполнялось чётко по согласованному проекту. На сегодняшний день все работы идут в соответствии с графиком.
Затем Глава города Елена Лапушкина осмотрела сквер у храма Кирилла и Мефодия. Территория между епархией и улицей Солнечной находится в процессе передачи в муниципальное пользование. Рабочие по проекту проложат тропинки, установят освещение, лавочки, урны и детские площадки. В порядок приведут и соседние парковки.
Завершился объезд на площади Мочалова. В этом году исполняется 110 лет со дня рождения первого директора завода «Металлург» Павла Мочалова. На площади перед дворцом культуры появится его памятник. В порядок приведут и саму площадь – заменят асфальт и бортовой камень, проложат тропинки, но так, чтобы сохранить высокие ели, ведь об этом попросили жители района. Вырубят только пару высохших деревьев, которые находятся в аварийном состоянии. На их место высадят новые хвойные крупномерные деревья. Преобразится и бульвар Металлургов. Сейчас на нём уже сняли старый асфальт. Идут работы по подготовке основания для нового покрытия.

«На всех четырёх объектах видно, что работает техника, строители придерживаются плана, работают под контролем, есть взаимодействие с жителями, и это очень важно. Ведь за эти проекты проголосовали люди. И у меня нет сомнений, что все четыре пространства, которые заявлены в этом году, будут сданы в срок», - подвела итог объезда Глава города Елена Лапушкина.
Все работы должны завершиться до 1 сентября 2019 года, сообщает горадминистрация.


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