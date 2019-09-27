Дмитрий Азаров: мошенники украли у тольяттинцев 2 года
27 сентября 2019 09:35
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Казанский арбитражный суд принял решение вернуть в собственность Тольятти набережную Автозаводского района. Что позволяет начать полноценную реконструкцию знакового для города объекта.
На данный момент определен подрядчик проектно-изыскательских работ, эскизный проект направлен на экспертизу ГАУ СО «Экспертиза проектов в строительстве», заключение планируется получить 30 сентября этого года. Проведена работа с Минстроем РФ, достигнута договоренность о финансировании глобальной реконструкции набережной. Ориентировочная (максимальная) стоимость 4,2 млрд рублей. Финансрование будет представлено, как только будет получено положительное заключение экспертизы.
"Набережную, можно будет включить в соответствующие программы, в которых заложено серьезное финансирование. Мы поэтапно возвращали в судах знаковую для тольяттинцев территорию в собственность города. Мошенники украли у жителей автограда целых 2 года. Работы по глобальной реконструкции можно было начать гораздо раньше," - отметил в эфире проекта "Главная тема" губернатор Самарской области.
Напомним, сейчас на набережной Автозаводского района, напротив 8 квартала, имеются провалы асфальтового покрытия. Провалы ограждены, сообщает tvsamara.ru.
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Комментарии
Благоустройство региона
27 сентября 2019 09:35
Столько времени региональные власти не могли приступить к реконструкции набережной. Благоустройство региона
55
26 сентября 2019 14:14
В следующем, 2020 году будет продолжен ремонт на другом участке - от улицы Авроры до 22 Партсъезда. Благоустройство региона
308
26 сентября 2019 12:50
.Работы проведут в следующем году Благоустройство региона
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