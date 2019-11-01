В Самаре стартовал бизнес-курс для женщин-предпринимателей

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Свыше 100 заявок поступило на участие в бизнес-курсе. Программа включает 4 недели обучения, 5 «живых» лекций и 4 вебинара от ведущих экспертов и действующих российских предпринимателей.Мероприятие открыла руководитель департамента развития предпринимательства регионального минэкономразвития Лариса Названова, отметив, что женский бизнес – это новый драйвер развития экономики, и все больше женщин реализуют весьма успешные бизнес-проекты, поэтому поддержка женского бизнеса – важная и перспективная задача: «В регионе действуют целевые меры поддержки именно женского предпринимательства, например, особые условия займов на развитие бизнеса женщинами-руководителями. Сегодня открываем специальный бизнес-курс, призванный помочь девушкам получить необходимую поддержку: от современных инструментов развития своего бизнеса до мотивации и вдохновения, которые дадут новые точки роста и помогут достичь баланса в семейной и профессиональной жизни».В первый обучающий день вместе с участницами курса определяла точки роста для бизнеса, помогала сформировать правильные убеждения и сильноеокружение Ксения Ульянова – основатель образовательного проекта «Happy Академия», психолог-эксперт Первого канала, эксперт по созданию личногобренда. По итогам занятия девушки получили готовую самопрезентацию и детальный портрет своей целевой аудитории, составили уникальное торговоепредложение для своего бизнеса, четкий план позиционирования и работы с конкурентами, проработали чек-лист для упаковки компетенций. Старт бизнес-программы получился энергичным и мотивирующим и вызвал положительный отклик участниц в социальных сетях:@anna_ystinio: «Я попала сегодня именно в то сообщество, которое так долго искала, такое мягкое и такое целеустремленное, такое другое, с правильными амбициями, но без успешного успеха и #быстреевышесильнее, с рабочими бизнесовыми инструментами и психологией… Невероятный заряд, потрясающий, яркий старт обучения! @ksanaulyanova Ваш женственный подход, профессионализм и умение вести диалог возродили во мне желание развиваться в области предпринимательства! Благодарю @mybiz63 за курс!».@ol_esia2509: «Прошел только первый тренинг, а уже море инсайтов, идей. Вдохновение и мотивация зашкаливают. Спасибо Ксении – информацию подает легко, без воды, просто. Отдельно хочется отметить организацию мероприятия – на высшем уровне», передает пресс-служба облправительства.