Известковый завод потерял шансы вывести свою площадку из «Самарской Луки»

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Фактически это значит, что предприятию больше нечего предъявить в свою защиту и дальнейшие суды теряют всякий смысл. Соответственно, оно теряет возможность добычи недр на части своей площадки и столкнулось с необходимостью искать сырье на стороне: получать лицензии на разработку карьера в нацпарке оно больше не сможет.Завод получил несколько участков для расширения карьера известняков от Жигулевского государственного заповедника еще в 1978 году. В 1984 году утвердили границы национального парка «Самарская Лука», в которые вошли 69 тыс. га. Но в 2005 году границы нацпарка изменили, туда попали и площадки ЖИЗа.В 2018 году ЖИЗ решил обезопасить свою работу и подал иск в областной арбитраж к нацпарку. В нем ЖИЗ потребовал признать недействительным межевание территории нацпарка и исключить из ее состава часть площадок общей площадью 85,5 га. Делалось это ради того, чтобы предприятие могло и дальше функционировать, т.к. сейчас оно работает с нарушениями: на территории нацпарков вести добычу стройматериалов запрещено.В первой инстанции суд в удовлетворении требований ЖИЗа отказал, в апелляции предприятие смогло переломить процесс в свою пользу, но это решение оспорили в кассации по жалобе Минприроды РФ. В итоге 3 июня 2019 года в Казани предыдущее решение отменили, дело направили на новое рассмотрение. Теперь этот цикл завершился. Суд первой инстанции снова отказал в удовлетворении требований ЖИЗа, решение вынесли 20 января 2020 года. Новое решение пока не вступило в силу, и его можно обжаловать в течение месяца с даты принятия.Однако эксперты «Самарского Обозрения» в публикации от 3 февраля 2020 года отмечают, что шансов на победу без новых аргументов у ЖИЗа мало. Сейчас ЖИЗ пользуется недрами месторождения карбонатных пород Липовая Поляна в границах Жигулевска по лицензии, выданной ему до 31 декабря 2023 года.Фото: соцсети