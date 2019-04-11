Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Замечания, обнаруженные в ходе осмотра ранее отремонтированных самарских дорог, направляются в подрядные организации 96 В Самаре продолжается плановый весенний осмотр дорог с участием специалистов МБУ «Дорожное хозяйство» и общественников – представителей регионального штаба ОНФ. Во время совместных объездов дается оценка состояния объектов, отремонтированных в предыдущие годы: обследуют непосредственно дорожное полотно и все элементы благоустройства (тротуары, бортовой камень, газоны и т. д.). Не оставляют без внимания и дороги, на которые указывают общественники, а также по которым есть обращения в социальных сетях.



Составленные по итогам осмотров акты, направляются в подрядные организации для дальнейшего устранения выявленных гарантийных дефектов. Некоторые подрядчики давно приступили к исполнению гарантийных обязательств, не дожидаясь первоначальных контрольных проверок. Все гарантийные работы должны быть завершены в традиционный срок - до 1 мая.



Сегодня в ходе рейда особое внимание обращалось на улицы, обновленные в 2017-2018 годах в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Необходимо обобщить информацию относительно наиболее часто встречающихся дефектов и в дальнейшем учесть замечания при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который стартует в текущем году. Работа в этом направлении ведется во взаимодействии с подрядчиками, поскольку часть из них претендует на заключение новых контрактов после торгов.



«Основные замечания по ранее отремонтированным дорогам касаются просадки плиточного покрытия на тротуарах, а также появления ямочности на проезжей части. В настоящее время на 84 объектах обнаружены дефекты – они локального характера, осмотры продолжаются. 20 дефектов уже устранены. В основном аварийно-ямочный ремонт приходится проводить подрядчикам на тех участках, которые обновлялись «картами». 23 объекта сейчас в работе. И еще 41 объект – на очереди», - пояснил заместитель директора по контролю за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Антон Кукарин.



Так, гарантийные работы ведутся на улицах Сергея Лазо, Симферопольская, Красноармейская, Волжский проспект и др.



«На Волжском проспекте ремонт был комплексным. Не дожидаясь указаний заказчиков, еще в марте начали справляться с дефектами покрытия, устранили просадки дождеприемных и смотровых колодцев. В настоящее время локально разбирается плитка на тротуаре в трех местах. Гарантия на плиточное покрытие составляет 5 лет, работы выполняются за счет подрядчика. После того, как будет выровнено песчаное основание, рабочие уложат плитку заново – разрушенные элементы полностью заменят. Несмотря на то, что применялся геотекстиль при устройстве основания, плитка не выдержала зиму. Среди причин разрушений – и утечки на трубопроводах, и упущения в работе. Сейчас только у нас на гарантии больше 20 объектов, 6 из которых преображались по федеральной программе. Большинство предписаний уже отработано. Гарантийные дефекты анализируем, чтобы в дальнейшей работе такого больше не возникало», - рассказал заместитель Главного инженера ООО «НПФ «XXI Век» Даниил Степанов.



«Я часто добираюсь до набережной. Местами было неудобно передвигаться из-за возникших разрушений. Наконец тротуар вновь приводят в порядок. И вообще в последние годы обновленных улиц стало значительно больше», - отметил житель г. о. Самара Алексей Коньшин.



«В основном там, где я гуляю, тротуары выложены плиткой. Много снега было, воды, есть места, где опять требуется ремонт. Хочется, чтобы дороги чаще приводили в порядок именно комплексно», - прокомментировал житель г. о. Самара Олег Макарычев.



В 2019 году только в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» комплексный ремонт запланирован на 8-ми дорогах близ Крымской площади (ул. Аксаковская, Урицкого, Пензенская, Ткачевская и др.). Так же отремонтируют ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Ново-Вокзальная и ул. Победы от ул. Елизарова до пр. Кирова. Они сошли с гарантии лишь в прошлом году. И снова – в перечне для обновления - ОНФ в первую очередь обращает внимание на дороги, ремонт которых выполнялся в течение последней пятилетки. При этом отметим, что улицы Стара-Загора и Победы приведут в порядок по трехгодичным контрактам, предусматривающим выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла.



«Впервые в Самаре будет проводиться такой важный эксперимент – после ремонта и сдачи объекта в эксплуатацию тот же самый подрядчик еще 3 года будет дорогу обслуживать. Например, расчищать и вывозить снег. Мы рассчитываем, что если подрядная организация будет тщательно следить за своим объектом, то и разрушений будет меньше, как и ремонта в рамках гарантийных обязательств», - подчеркнул во время гарантийного объезда член регионального штаба ОНФ Аркадий Лазарев.



ОНФ готовит карту дорог, исходя из своего мониторинга. Кроме того, от жителей продолжает поступать информация для «Карты убитых дорог» (проект ОНФ). Общественники намерены и впредь осуществлять свою деятельность во взаимодействии с мэрией, чтобы дефекты улично-дорожной сети ликвидировались своевременно.



Так, в ближайших планах – улица Шмидта, которая была ранее отремонтирована после дополнительного включения в перечень объектов ремонта по результатам совместной работы. В последнее время из-за аварий на сетях ресурсоснабжающих организаций отрезок от перекрестка с улицей Ново-Садовая до автомойки нуждается в участии подрядчика.



А на Красноармейской – в самом начале улицы - разметка потеряла четкость. Несмотря на то, что гарантия закончилась, подрядчик заверил, что разметку освежат.



С полным перечнем дорог, которые возьмут в работу в новом дорожно-строительном сезоне в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Самары – Составленные по итогам осмотров акты, направляются в подрядные организации для дальнейшего устранения выявленных гарантийных дефектов. Некоторые подрядчики давно приступили к исполнению гарантийных обязательств, не дожидаясь первоначальных контрольных проверок. Все гарантийные работы должны быть завершены в традиционный срок - до 1 мая.Сегодня в ходе рейда особое внимание обращалось на улицы, обновленные в 2017-2018 годах в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Необходимо обобщить информацию относительно наиболее часто встречающихся дефектов и в дальнейшем учесть замечания при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который стартует в текущем году. Работа в этом направлении ведется во взаимодействии с подрядчиками, поскольку часть из них претендует на заключение новых контрактов после торгов.«Основные замечания по ранее отремонтированным дорогам касаются просадки плиточного покрытия на тротуарах, а также появления ямочности на проезжей части. В настоящее время на 84 объектах обнаружены дефекты – они локального характера, осмотры продолжаются. 20 дефектов уже устранены. В основном аварийно-ямочный ремонт приходится проводить подрядчикам на тех участках, которые обновлялись «картами». 23 объекта сейчас в работе. И еще 41 объект – на очереди», - пояснил заместитель директора по контролю за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Антон Кукарин.Так, гарантийные работы ведутся на улицах Сергея Лазо, Симферопольская, Красноармейская, Волжский проспект и др.«На Волжском проспекте ремонт был комплексным. Не дожидаясь указаний заказчиков, еще в марте начали справляться с дефектами покрытия, устранили просадки дождеприемных и смотровых колодцев. В настоящее время локально разбирается плитка на тротуаре в трех местах. Гарантия на плиточное покрытие составляет 5 лет, работы выполняются за счет подрядчика. После того, как будет выровнено песчаное основание, рабочие уложат плитку заново – разрушенные элементы полностью заменят. Несмотря на то, что применялся геотекстиль при устройстве основания, плитка не выдержала зиму. Среди причин разрушений – и утечки на трубопроводах, и упущения в работе. Сейчас только у нас на гарантии больше 20 объектов, 6 из которых преображались по федеральной программе. Большинство предписаний уже отработано. Гарантийные дефекты анализируем, чтобы в дальнейшей работе такого больше не возникало», - рассказал заместитель Главного инженера ООО «НПФ «XXI Век» Даниил Степанов.«Я часто добираюсь до набережной. Местами было неудобно передвигаться из-за возникших разрушений. Наконец тротуар вновь приводят в порядок. И вообще в последние годы обновленных улиц стало значительно больше», - отметил житель г. о. Самара Алексей Коньшин.«В основном там, где я гуляю, тротуары выложены плиткой. Много снега было, воды, есть места, где опять требуется ремонт. Хочется, чтобы дороги чаще приводили в порядок именно комплексно», - прокомментировал житель г. о. Самара Олег Макарычев.В 2019 году только в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» комплексный ремонт запланирован на 8-ми дорогах близ Крымской площади (ул. Аксаковская, Урицкого, Пензенская, Ткачевская и др.). Так же отремонтируют ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Ново-Вокзальная и ул. Победы от ул. Елизарова до пр. Кирова. Они сошли с гарантии лишь в прошлом году. И снова – в перечне для обновления - ОНФ в первую очередь обращает внимание на дороги, ремонт которых выполнялся в течение последней пятилетки. При этом отметим, что улицы Стара-Загора и Победы приведут в порядок по трехгодичным контрактам, предусматривающим выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла.«Впервые в Самаре будет проводиться такой важный эксперимент – после ремонта и сдачи объекта в эксплуатацию тот же самый подрядчик еще 3 года будет дорогу обслуживать. Например, расчищать и вывозить снег. Мы рассчитываем, что если подрядная организация будет тщательно следить за своим объектом, то и разрушений будет меньше, как и ремонта в рамках гарантийных обязательств», - подчеркнул во время гарантийного объезда член регионального штаба ОНФ Аркадий Лазарев.ОНФ готовит карту дорог, исходя из своего мониторинга. Кроме того, от жителей продолжает поступать информация для «Карты убитых дорог» (проект ОНФ). Общественники намерены и впредь осуществлять свою деятельность во взаимодействии с мэрией, чтобы дефекты улично-дорожной сети ликвидировались своевременно.Так, в ближайших планах – улица Шмидта, которая была ранее отремонтирована после дополнительного включения в перечень объектов ремонта по результатам совместной работы. В последнее время из-за аварий на сетях ресурсоснабжающих организаций отрезок от перекрестка с улицей Ново-Садовая до автомойки нуждается в участии подрядчика.А на Красноармейской – в самом начале улицы - разметка потеряла четкость. Несмотря на то, что гарантия закончилась, подрядчик заверил, что разметку освежат.С полным перечнем дорог, которые возьмут в работу в новом дорожно-строительном сезоне в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Самары – по ссылке , передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

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