В день матча «Крылья Советов» - «ЦСКА» (Москва) до «Самара Арены» будет организовано движение трамвайного маршрута S5

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В день матча «Крылья Советов» - «ЦСКА» (Москва) до «Самара Арены» будет организовано движение трамвайного маршрута S5

12 июля 2019 14:42
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От остановки «Барбошина поляна» до стадиона движение трамваев S5 начнется в 15:00 со всеми остановками.
В воскресенье, 14 июля 2019 года, на стадионе «Самара Арена» состоится матч 1 тура Российской Премьер-лиги по футболу. Самарские «Крылья Советов» встретятся с командой «ЦСКА» из Москвы. Начало матча в 17:30.

Для удобства зрителей, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона «Самара Арена». Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая по ул. Арена 2018, далее - по ул. 2-ой Проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-ая Стадионная, далее - по ул. 2-ой Проезд.

К услугам болельщиков, имеющих специальное разрешение на парковку, будет работать Южная парковка, заезд на которую будет осуществляться со стороны Московского шоссе и далее по ул. Дальняя.

Для всего остального транспорта проезд по ул. Дальняя будет закрыт на всем ее протяжении.

Для тех болельщиков, которые планируют воспользоваться общественным транспортом, будет работать специальный трамвайный маршрут S5:

- в «длинном» варианте - от ул. Тухачевского через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»;

- в «укороченном» варианте - от Барбошиной поляны через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена».

Трамваи начнут движение в 14:28 с интервалом 8-10 минут - от остановки «Ул. Тухачевского» по маршруту S5 в сторону стадиона «Самара-Арена» со всеми остановками по ходу движения. Время в пути - 1 час 20 минут.

От остановки «Барбошина поляна» до стадиона движение трамваев S5 начнется в 15:00 со всеми остановками.

Работа трамвайного маршрута S5 на доставку зрителей на стадион «Самара Арена» завершится в 17:45 и возобновится в 19:15 по окончании матча.

Посадка на трамваи маршрута S5 будет осуществляться с обеих площадок. Все трамвайные поезда проследуют до ул. Тухачевского со всеми остановками.

Трамвайные маршруты № 11 и № 12 в режиме до остановки «Стадион «Самара Арена» будут работать до 15:00, а позже и до окончания движения – до остановки «Барбошина поляна».

По окончании матча на остановку «Ул. Алма-Атинская» (около «Мерседес Центра») будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 41, 51, 45, 67. Дополнительные автобусы маршрута № 50 будут ожидать зрителей на остановке на ул. 2-ой Проезд в районе стоянки такси.

Кроме того, до стадиона «Самара Арена» можно будет добраться на муниципальных маршрутах общественного транспорта:

- на автобусном маршруте № 295 до остановки «Стадион «Самара Арена» / Агропарк»;

- на трамвайном маршруте № 5, троллейбусных маршрутах №№ 8, 9, 19 и на автобусных маршрутах №№ 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 226, 261, 297 - до остановки «Барбошина поляна» на ул. Ново-Садовая, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;

- на трамвайных маршрутах №№ 22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по ул. Ташкентская, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;

- на автобусном маршруте № 50 до остановки «Дачи» по ул. Демократическая, далее – пешком до стадиона;

- на автобусных маршрутах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268 - до остановки «Ул. Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением футбольного матча с 13:30 до 22:00 14 июля 2019 года будет ограничено движение транспорта, за исключением общественного транспорта, спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по следующим участкам улиц:

- ул. Арена 2018 от Волжского шоссе до Проезда № 2;

- по ул. Дальняя от Московского шоссе до ул. Арена 2018;

- по ул. Первая Стадионная от Проезда № 9 до Проезда № 10;

- по Проезду № 7;

- Проезду № 8;

- Проезду № 9, Проезду № 10, Проезду № 11;

- Проезду № 12.

Также по вышеуказанным участкам улиц с 12:30 до 24:00 14 июля 2019 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Подробнее со схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении.

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования.

Более подробно со схемой ограничения движения можно ознакомиться в приложении, передает пресс-служба горадминистрации. 
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