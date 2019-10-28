В Самаре временно меняется схема движения трамваев маршрутов №№ 7, 11 и 12

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре временно меняется схема движения трамваев маршрутов №№ 7, 11 и 12

28 октября 2019 14:51
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Эта мера необходима в связи с началом производства работ силами подрядной организации (АО «ВТС Метро») по монтажу стрелочных переводов R-50 со стороны стадиона.
С 28 октября до 3 ноября 2019 года движение трамваев маршрутов №№ № 7, 11, 12 будет закрыто по ул. Ташкентская и Московскому шоссе. Как сообщает МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление», эта мера необходима в связи с началом производства работ силами подрядной организации (АО «ВТС Метро») по монтажу стрелочных переводов R-50 со стороны стадиона. Таким образом, движение трамваев вышеуказанных маршрутов временно приостановлено
на участке от Барбошиной поляны до стадиона «Самара Арена». Оно будет восстановлено по обычной трассе следования после окончания монтажных работ.

На время закрытия движение трамвайных поездов осуществляется следующим образом:

- трамвайный маршрут № 7 – от Барбошиной поляны до станции метро «Победа» (в будние дни);
- трамвайный маршрут № 11 – от Барбошиной поляны до автостанции «Аврора» (в выходные дни);
- трамвайный маршрут № 12 – от Барбошиной поляны до Юнгородка (в выходные дни), передает пресс-служба горадминистрации. 
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