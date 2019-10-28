Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Самаре временно меняется схема движения трамваев маршрутов №№ 7, 11 и 12 121

на участке от Барбошиной поляны до стадиона «Самара Арена». Оно будет восстановлено по обычной трассе следования после окончания монтажных работ.



На время закрытия движение трамвайных поездов осуществляется следующим образом:



- трамвайный маршрут № 7 – от Барбошиной поляны до станции метро «Победа» (в будние дни);

- трамвайный маршрут № 11 – от Барбошиной поляны до автостанции «Аврора» (в выходные дни);

- трамвайный маршрут № 12 – от Барбошиной поляны до Юнгородка (в выходные дни), С 28 октября до 3 ноября 2019 года движение трамваев маршрутов №№ № 7, 11, 12 будет закрыто по ул. Ташкентская и Московскому шоссе. Как сообщает МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление», эта мера необходима в связи с началом производства работ силами подрядной организации (АО «ВТС Метро») по монтажу стрелочных переводов R-50 со стороны стадиона. Таким образом, движение трамваев вышеуказанных маршрутов временно приостановленона участке от Барбошиной поляны до стадиона «Самара Арена». Оно будет восстановлено по обычной трассе следования после окончания монтажных работ.На время закрытия движение трамвайных поездов осуществляется следующим образом:- трамвайный маршрут № 7 – от Барбошиной поляны до станции метро «Победа» (в будние дни);- трамвайный маршрут № 11 – от Барбошиной поляны до автостанции «Аврора» (в выходные дни);- трамвайный маршрут № 12 – от Барбошиной поляны до Юнгородка (в выходные дни), передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

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