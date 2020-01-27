Началось строительство транспортных развязок на автомобильной дороге Тольятти-Ягодное

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Началось строительство транспортных развязок на автомобильной дороге Тольятти-Ягодное

27 января 2020 14:35
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На автомобильной дороге Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе начато строительство транспортных развязок на примыканиях к Особой экономической зоне.
На автомобильной дороге Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе начато строительство транспортных развязок на примыканиях к Особой экономической зоне.

Реконструкция объекта стартовала в июле 2019 года, благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. Вопрос о выделении софинансирования на проведение работ активно обсуждался губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на уровне Правительства РФ.

Автомобильная дорога обеспечивает подъезд к Особой экономической зоне Тольятти, а также является маршрутом «маятниковой миграции» населения из близлежащих населенных пунктов в город. Из-за высокой интенсивности движения двухполосная дорога не справляется с автомобильным трафиком.

Проектом реконструкции дороги предусмотрено уширение трассы до 4-х полос движения на участке протяженностью 7,6 км, строительство двух
ранспортных развязок на примыканиях к Особой экономической зоне, устройство освещения. В перспективе трасса соединится со строящейся в настоящее время автомобильной дорогой «Обход города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу», которая станет частью международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай».

По словам руководителя проекта реконструкции автомобильной дороги ООО «Автодоринжиниринг» Алексея Михалева строительство путепроводов
предусмотрено на 2 и 6 км трассы. Перед началом работ для обеспечения пропуска движения транспорта подрядной организацией построены временные объездные дороги.

«В настоящее время на 2 км автомобильной дороги начато устройство буронабивных свай под опоры будущего путепровода. После устройства свайного основания на первом путепроводе буровая установка будет перемещена на второй, а здесь начнутся работы по устройству опор путепровода. Для заливки свай будет использовано 2600 кубов бетона», - говорит Алексей Михалев.

Кроме того, сейчас подрядной организацией выполняется отсыпка земляного полотна и переустройство коммуникаций.

***
В рамках нацпроекта в Самарской области будет отремонтировано 244,6 км автомобильных дорог, в том числе на 183,2 км региональных трасс, 43,4 км местной сети дорог в Самаре, 17,6 км дорог в Тольятти. Общий объем финансирования нацпроекта в регионе составит более 7 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей направлено городскому округу Самаре и 700 млн рублей – Тольятти. Помимо приведения в нормативное состояние автомобильных дорог и их обеспечения техническими средствами безопасности дорожного движения одним из приоритетных направлений нацпроекта в Самарской области в 2020
году станет реализация капиталоемких проектов.

Среди них строительство второго этапа мостового перехода «Фрунзенский» в Куйбышевском районе Самары, реконструкция моста через реку Сок на автомобильной дороге Волжский-Курумоч-Урал, участка трассы Самара-Бугуруслан в Похвистневском районе и автомобильной дороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе, передает пресс-служба облправительства. 
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