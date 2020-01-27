Началось строительство транспортных развязок на автомобильной дороге Тольятти-Ягодное

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Реконструкция объекта стартовала в июле 2019 года, благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному Президентом страны. Вопрос о выделении софинансирования на проведение работ активно обсуждался губернатором Самарской областина уровне Правительства РФ.Автомобильная дорога обеспечивает подъезд к Особой экономической зоне Тольятти, а также является маршрутом «маятниковой миграции» населения из близлежащих населенных пунктов в город. Из-за высокой интенсивности движения двухполосная дорога не справляется с автомобильным трафиком.Проектом реконструкции дороги предусмотрено уширение трассы до 4-х полос движения на участке протяженностью 7,6 км, строительство двухранспортных развязок на примыканиях к Особой экономической зоне, устройство освещения. В перспективе трасса соединится со строящейся в настоящее время автомобильной дорогой «Обход города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу», которая станет частью международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай».По словам руководителя проекта реконструкции автомобильной дороги ООО «Автодоринжиниринг»строительство путепроводовпредусмотрено на 2 и 6 км трассы. Перед началом работ для обеспечения пропуска движения транспорта подрядной организацией построены временные объездные дороги.«В настоящее время на 2 км автомобильной дороги начато устройство буронабивных свай под опоры будущего путепровода. После устройства свайного основания на первом путепроводе буровая установка будет перемещена на второй, а здесь начнутся работы по устройству опор путепровода. Для заливки свай будет использовано 2600 кубов бетона», - говорит Алексей Михалев.Кроме того, сейчас подрядной организацией выполняется отсыпка земляного полотна и переустройство коммуникаций.***В рамках нацпроекта в Самарской области будет отремонтировано 244,6 км автомобильных дорог, в том числе на 183,2 км региональных трасс, 43,4 км местной сети дорог в Самаре, 17,6 км дорог в Тольятти. Общий объем финансирования нацпроекта в регионе составит более 7 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей направлено городскому округу Самаре и 700 млн рублей – Тольятти. Помимо приведения в нормативное состояние автомобильных дорог и их обеспечения техническими средствами безопасности дорожного движения одним из приоритетных направлений нацпроекта в Самарской области в 2020году станет реализация капиталоемких проектов.Среди них строительство второго этапа мостового перехода «Фрунзенский» в Куйбышевском районе Самары, реконструкция моста через реку Сок на автомобильной дороге Волжский-Курумоч-Урал, участка трассы Самара-Бугуруслан в Похвистневском районе и автомобильной дороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе, передает пресс-служба облправительства.