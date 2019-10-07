Число ДТП на дорогах Самарской области снизилось на 8,8%

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В понедельник,, губернатор Самарской областипровел оперативное совещание, участие в котором приняли руководители министерств и ведомств региона. В рамках повестки рассматривался вопрос о показателях аварийности и принимаемых мерах по обеспечению безопасности на автомобильных дорогах региона.По данным областного Управления ГИБДД за 9 месяцев текущего года на территории региона зарегистрировано 2651 ДТП – это на 8,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в авариях погибли 202 человека – в основном на дорогах местного значения, травмы получили более 3 тысяч граждан.«При этом на отдельных территориях муниципальных образований мы фиксируем рост по количеству происшествий и числу погибших», – отметил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской областив. Среди них – Безенчукский, Борский, Кошскинский и Ставропольский районы, а также город Сызрань.Среди основных причин аварий – нарушение правил дорожного движения либо водителями, либо пешеходами. Общественный резонанс вызвало ДТП, которое произошло в минувшие выходные с участием пассажирского транспорта. Напомним, в воскресенье, 6 октября, на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской в Самаре автобус, следовавший по 41 маршруту, врезался в столб. В результате этого происшествия пострадали 6 человек.«Мы изучили данные видеорегистратора, из которых очевидно, что водителя автобуса никто не «подрезал», он проявил беспечность и допустил на свободном участке улицы наезд на бордюрный камень с последующим наездом на световую опору», – пояснил Юрий Некрасов. Начальник областного ГИБДД добавил, что водитель пассажирского автобуса был в трезвом состоянии.Всего по итогам прошлого года было зарегистрировано 126 мест концентрации ДТП, в том числе 93 – на дорогах и улицах местного значения. В настоящий момент ведутся инженерные работы по устранению причин аварий. Особое внимание – Самаре и Тольятти, где фиксируется серьезный процент ДТП. Тем не менее, процент выполнения предписаний пока остается невысоким.«Когда я был в должности главы города Самары, мы работали в других условиях – нам выделялось по 300-400 миллионов рублей на ремонт дорог. В этом году областному центру выделено 1,8 млрд рублей – только на городские дороги, не считая строительства региональных дорог и других объектов, – отметил Дмитрий Азаров. – У вас другие возможности, чтобы решать эти проблемы. Раз план утвержден, нужно все сделать. За каждым решением – жизнь людей».Глава региона напомнил главам муниципалитетов, что снижение аварийности является одной из ключевых целей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России. Губернатор поручил первому заместителю главы Самары, а также главе Автоградав течение недели по каждому месту концентрации ДТП устранить все предписания и еще раз провести инвентаризацию, чтобы сверить все данные с региональным Управлением ГИБДД. Губернатор также подчеркнул: предписания по новым местам концентрации ДТП, выявленные уже летом этого года, следует выполнять в рамках гарантийных обязательств по действующим контрактам, передает пресс-служба облправительства.