Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
Число ДТП на дорогах Самарской области снизилось на 8,8%
7
октября 2019
19:37
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В понедельник, 7 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, участие в котором приняли руководители министерств и ведомств региона. В рамках повестки рассматривался вопрос о показателях аварийности и принимаемых мерах по обеспечению безопасности на автомобильных дорогах региона.
По данным областного Управления ГИБДД за 9 месяцев текущего года на территории региона зарегистрировано 2651 ДТП – это на 8,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в авариях погибли 202 человека – в основном на дорогах местного значения, травмы получили более 3 тысяч граждан.
«При этом на отдельных территориях муниципальных образований мы фиксируем рост по количеству происшествий и числу погибших», – отметил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов. Среди них – Безенчукский, Борский, Кошскинский и Ставропольский районы, а также город Сызрань.
Среди основных причин аварий – нарушение правил дорожного движения либо водителями, либо пешеходами. Общественный резонанс вызвало ДТП, которое произошло в минувшие выходные с участием пассажирского транспорта. Напомним, в воскресенье, 6 октября, на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской в Самаре автобус, следовавший по 41 маршруту, врезался в столб. В результате этого происшествия пострадали 6 человек.
«Мы изучили данные видеорегистратора, из которых очевидно, что водителя автобуса никто не «подрезал», он проявил беспечность и допустил на свободном участке улицы наезд на бордюрный камень с последующим наездом на световую опору», – пояснил Юрий Некрасов. Начальник областного ГИБДД добавил, что водитель пассажирского автобуса был в трезвом состоянии.
Всего по итогам прошлого года было зарегистрировано 126 мест концентрации ДТП, в том числе 93 – на дорогах и улицах местного значения. В настоящий момент ведутся инженерные работы по устранению причин аварий. Особое внимание – Самаре и Тольятти, где фиксируется серьезный процент ДТП. Тем не менее, процент выполнения предписаний пока остается невысоким.
«Когда я был в должности главы города Самары, мы работали в других условиях – нам выделялось по 300-400 миллионов рублей на ремонт дорог. В этом году областному центру выделено 1,8 млрд рублей – только на городские дороги, не считая строительства региональных дорог и других объектов, – отметил Дмитрий Азаров. – У вас другие возможности, чтобы решать эти проблемы. Раз план утвержден, нужно все сделать. За каждым решением – жизнь людей».
Глава региона напомнил главам муниципалитетов, что снижение аварийности является одной из ключевых целей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Губернатор поручил первому заместителю главы Самары Владимиру Василенко, а также главе Автограда Сергею Анташеву в течение недели по каждому месту концентрации ДТП устранить все предписания и еще раз провести инвентаризацию, чтобы сверить все данные с региональным Управлением ГИБДД. Губернатор также подчеркнул: предписания по новым местам концентрации ДТП, выявленные уже летом этого года, следует выполнять в рамках гарантийных обязательств по действующим контрактам, передает пресс-служба облправительства.