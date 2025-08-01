Жителям Железнодорожного и Октябрьского районов Самары объяснили, почему нет горячей воды

190

Редакция НИА Самара приводит комментарий Т Плюс-Самара.

"Уважаемые жители Железнодорожного и Октябрьского районов Самары!

Мы провели обязательные гидравлические испытания тепловых сетей от Привокзальной отопительной котельной. Это позволило выявить 186 слабых участков, большую часть из которых – 114 - мы уже устранили. Однако остались еще повреждения, которые влияют на оперативное возобновление подачи горячей воды в дома жителей Железнодорожного и Октябрьского районов города.

Для их устранения мы привлекли дополнительный персонал, увеличили число ремонтных бригад. Работы ведутся по усиленному графику. Приоритет отдаётся тем дефектам, от которых зависит горячее водоснабжение значительного числа жилых домов.

Мы прикладываем все усилия для скорейшего завершения ремонта и призываем жителей с пониманием отнестись к обязательной подготовке города к зиме. Те слабые участки, что мы устраняем сегодня, уже не побеспокоют горожан в отопительный период и не станут причиной дискомфорта предстоящей зимой.

Узнать о ситуации с горячим водоснабжением в своём доме можно с помощью Тепловой справочной службы (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru".