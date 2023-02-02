Жителям Самарской области рассказали, как происходит начисление платы за отопление

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Самарцы начали получать квитанции за отопление с суммами, отличными от прошлогодних. Это вызвало рост вопросов в социальных сетях, что зафиксировала система «Инцидент Менеджмент». Как происходит начисление платы за тепло в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области рассказала руководитель государственной жилищной инспекции губернии Виктория Каткова.

«В настоящее время большинство жителей многоквартирных домов Самарской области оплачивают услугу отопления по схеме 1/12, то есть равными долями в течение всего года в расчете среднемесячного объема потребления тепла за предыдущий год, - объясняет Виктория Каткова. - Единственным плюсом такого способа является равномерный размер ежемесячной оплаты. С другой стороны, жителям приходится оплачивать отопление в летние теплые месяцы, а в начале каждого года оплачивать квитанции с корректировкой по оплате за тепло, полученное в предыдущем году. Таким образом, расчетные значения 1/12 подводятся под объемы фактического потребления».

Корректировка производится в I квартале года, следующего за расчетным годом, в котором оплата за отопление вносилась равномерно в течение календарного года. Поэтому именно сейчас собственники получают квитанции с непривычными для себя суммами. Причем корректировка может быть как в сторону доначисления, так и в сторону возврата денежных средств.

Жители могут изменить эту схему платы за отопление. Для этого на общем собрании собственников необходимо принять решение оплачивать тепло только в отопительный период – четко по показаниям общедомового счетчика тепловой энергии.

«Плюс перехода на применение оплаты за отопление в течение отопительного сезона в том, что повышается прозрачность начисления платы, - говорит Виктория Каткова. - Жители оплачивают тот объем тепловой энергии, который был потреблен домом по показаниям общедомового прибора учета. И это, в конечном итоге, при правильном осуществлении энергосберегающих мероприятий приводит к реальной и существенной экономии».

По словам главного жилищного инспектора, есть еще один вариант - платить за отопление по индивидуальным теплосчетчикам. В этом случае плата за тепло будет состоять из двух компонентов: стоимость тепловой энергии, израсходованной непосредственно в квартире – по показаниям индивидуального счетчика, и стоимость теплоэнергии, потраченной на отопление мест общего пользования (соразмерно условной доле собственности).

Таким образом, при наличии индивидуального прибора учета существует возможность регулировки подачи тепла в квартиру и, соответственно, ее экономии. Но для установки индивидуальных теплосчетчиков в доме должна быть техническая возможность.

