Жителям самарских МКД с общедомовыми приборами учета тепла скорректируют плату за отопление по итогам 2022 года

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По информации Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», в апреле 2023 года жители города получат дополнительные квитанции по оплате за отопление – платежные документы с корректировкой размера платы (с доначислением). Их выставят гражданам, проживающим в многоквартирных домах, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии. Напомним, что корректировка затрагивает те жилые дома, в которых за отопление платят равномерно – равными долями в течение всего календарного года.

Корректировка осуществляется, исходя из фактического объема потребления тепловой энергии на отопление за предшествующий год и фактического начисления размера платы за отопление потребителям.

Отметим, что такой порядок начисления размера платы за вышеуказанную коммунальную услугу регламентируется «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.

Таким образом, Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» планирует выставить годовую корректировку размера платы за отопление по 881 многоквартирному дому, причем для жителей почти 3/4 МКД корректировка будет «минусовой», для остальных МКД – «плюсовой» (с дополнительным доначислением, платежом).

По всем вопросам начислений годовой корректировки за теплоснабжение по итогам 2022 года граждане могут обратиться в Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». Обращение можно направить через раздел «Обратная связь» официального сайта энергокомпании. Кроме того, с 07:00 до 19:00 ежедневно функционирует телефон контакт-центра: 8 (800) 700-10-32.

Фото: администрация Самары