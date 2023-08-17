Жительница Тольятти получила велосипед от «ЭнергосбыТ Плюс»

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «На дачу с удачей» для клиентов из г. Тольятти. Сотрудники компании вручили суперприз – велосипед с защитным шлемом. Добросовестный клиент из Тольятти стал четвертым счастливчиком, получившим подарок от энергетиков. Ранее велосипеды были вручены жителям Самары, Новокуйбышевска и Сызрани.

Напомним, что с 1 по 30 июня в Самарской области проходила акция «На дачу с удачей». Главным ее условием стала оплата тепловой энергии за май и внесение аванса за июнь. Эти условия выполнили более 2300 клиентов компании, среди которых и были определены победители.

«Поздравляю победителей и благодарю всех клиентов за аккуратное выполнение обязательств по оплате счетов за коммунальные услуги. Рекомендую следить за нашими новостями и испытывать удачу в новых акциях компании» – рассказала директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Тимшина.

Лето с подарками от энергетиков продолжается: с 1 июля по 30 сентября 2023 года в регионе проходит акция «Офис в кармане». Для участия в ней необходимо отказаться от бумажной квитанции и оформить подписку на электронный платежный документ. Победителей ждут смартфоны. Подробнее об акции «Офис в кармане» можно узнать на официальном сайте энергокомпании.

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