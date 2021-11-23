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Жители Самары и Тольятти рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку» и еду

23 ноября 2021 12:57
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Жители Самары и Тольятти рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку» и еду

Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос жителей Самары и Тольятти, чтобы выяснить, сколько денег ежемесячно у них уходит на покрытие основных нужд (еда, коммунальные услуги, бензин, транспорт).

Каждый четвертый житель области отметил, что на основные нужды каждый месяц тратит более 30 тысяч рублей. У каждого пятого уходит на это 25-30 тысяч рублей, ещё у 18% – 20-25 тыс.руб. 23% тратят от 15 до 20 тысяч, остальные 15% менее 15 000 руб.

«77% жителей Самарской области заявили, что их не устраивает размер ежемесячных базовых расходов. Чаще других об этом говорили медицинские работники и специалисты транспортной сферы. Стоит также отметить, что это мнение преобладает во всех возрастных группах. Об обратном заявили лишь треть ИТ-специалистов и столько же специалистов сферы маркетинга, рекламы, PR», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

По мнению 35% жителей области ежемесячные расходы на еду не должны превышать 10 тысяч рублей, 21% максимальной суммой назвали 11-15 тысяч рублей, ещё 18% - 16-20 тыс.руб.

Отдавать за коммунальные услуги работники региона готовы гораздо меньше: 30% считают, что эти траты не должны быть больше 5 тысяч рублей. Максимальное количество денег, которое ежемесячно готовы отдавать за коммуналку ещё 45% респондентов – 5 000-9 000 рублей. Аналогичную сумму 35% жителей Самарской области считают нормальной ежемесячной тратой на транспорт/бензин.

Теги: Опрос

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